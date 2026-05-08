Від шаленого успіху до жахливого невдоволення: у Helldivers 2 величезні проблеми після оновлення

Колись один із найуспішніших релізів останнього часу, Helldivers 2, опинився у вирі серйозних проблем. Останні оновлення спричинили справжню хвилю критики, яка суттєво змінила сприйняття проєкту спільнотою та поставила під питання його майбутню стабільність і популярність серед геймерів.

Чому Helldivers 2 стикається з хвилею критики?

Кооперативний шутер Helldivers 2, який на старті став справжнім культурним феноменом та улюбленцем публіки, наразі переживає найскладніший період у своїй короткій історії. Як повідомляють джерела, зокрема першим це помітило видання TheGamer, останні відгуки про гру на платформі Steam опустилися до позначки "Переважно негативні".

Це найнижчий показник, який коли-небудь мав проєкт від студії Arrowhead Game Studios. Хоча загальний рейтинг гри за весь час усе ще залишається на рівні "Дуже позитивний", нещодавній шквал із понад 9 800 негативних відгуків суттєво зіпсував актуальну картину.

Аналіз настроїв спільноти показує цікаву закономірність: гравці не висловлюють ненависті до самої концепції чи ігрового процесу як такого. Основна хвиля невдоволення спрямована на стратегічні рішення студії щодо монетизації та підходу до ігрового балансу.

Користувачі скаржаться, що розробники ніби навмисно руйнують те, що принесло грі успіх. Один із гравців у своєму відгуку в Steam емоційно зазначив: "Я щиро не можу зрозуміти, як ви продовжуєте так помилятися. Ви тримали блискавку в пляшці й вирішили самі відкрити кришку. Ви послідовно вириваєте поразку з пащ перемоги, і на цей момент це вже не здається випадковістю".

Що саме не так з грою?

Головним каменем спотикання стала суперечлива система балансування. Гравці вказують на відсутність чіткого напрямку в дизайні зброї та спорядження. Характеристики озброєння постійно змінюються: в один момент зброя відчувається неймовірною, а після чергового патчу стає абсолютно непридатною для використання.

Крім того, спільнота обурена тим, що розробники регулярно підсилюють ворогів, водночас послаблюючи інструменти, доступні гравцям. Такий підхід створює відчуття, що кожне нове оновлення не розвиває гру, а лише скасовує позитивні зміни попередніх етапів.

Ще одним критичним аспектом стала політика монетизації, зокрема, зосередженість студії на випуску нових платних бойових пропусків (Warbonds). Користувачі запідозрили, що пріоритетом для Arrowhead стало не поліпшення якості ігрового досвіду, а продаж контенту.

Я хочу любити це. Я намагаюся це любити. Я отримував задоволення, граючи в це. У цій грі стільки всього можна зробити. Всі про це кажуть, всі це знають. Вони обрали лише те, що найкраще для продажу наступного варбонду. Розробникам байдуже, тому і мені байдуже,

– прокоментував один із гравців, який, імовірно, збирається покинути гру, або й уже це зробив.

Попередні помилки нічому не навчили

Раніше Helldivers 2 вже вдавалося відновлювати репутацію після кризових моментів завдяки масштабним патчам і виправленням балансу. Проте нинішня ситуація виглядає значно серйознішою. Гравці відчувають втому від постійної нестабільності, а довіра до розробників, яка була кредитом успіху на старті, стрімко вичерпується.

Чи зможе студія Arrowhead знову знайти спільну мову зі своєю аудиторією та стабілізувати гру, залишається відкритим питанням, оскільки цього разу звичайного технічного виправлення може бути недостатньо для повернення лояльності мільйонів.

Гра Helldivers 2 вийшла 8 лютого 2024 року на PlayStation 5 та Windows

Гра Helldivers 2 вийшла 8 лютого 2024 року на PlayStation 5 та Windows, а пізніше, у 2025 році, з'явилася і на Xbox Series X/S. Проєкт створила шведська студія за підтримки Sony Interactive Entertainment.

Гра стала продовженням менш відомої Helldivers 2015 року, але друга частина радикально змінила масштаб і формат серії. Якщо перша гра була ізометричним шутером, то Helldivers 2 перетворилася на повноцінний кооперативний бойовик від третьої особи.

Сюжет Helldivers 2

Події гри розгортаються у далекому майбутньому, у XXII столітті. Людство об'єднане під владою "Супер-Землі" – тоталітарної міжзоряної держави, яка просуває так звану "керовану демократію".

Гравці виступають у ролі елітних бійців Helldivers, яких відправляють на різні планети для боротьби з ворогами людства. Основними противниками стали інсектоїдні "Термініди" та роботизована фракція "Автоматони".

Чому її так полюбили?

Helldivers 2 швидко прославилася завдяки поєднанню хаотичного кооперативного геймплею, сатири на мілітаризм і дуже незвичайної системи "галактичної війни". Гравці по всьому світу спільно впливали на перебіг подій у грі, виконуючи глобальні накази та змінюючи карту галактики. Через це сюжет розвивався майже як у MMO – із масштабними кампаніями, втратою планет і несподіваними вторгненнями ворогів.

Якими були початкові відгуки про Helldivers 2?

На старті гра отримала дуже позитивні відгуки від критиків та гравців. Особливо хвалили динамічні перестрілки, командну взаємодію, систему стратагем – спеціальних викликів авіаударів, турелей чи техніки – та атмосферу постійного хаосу. Helldivers 2 також стала інтернет-феноменом через величезну кількість мемів про "демократію" та жертовність заради Супер-Землі.

Популярність гри виявилася настільки великою, що сервери не витримували навантаження у перші тижні після релізу. Піковий онлайн у Steam перевищив 458 тисяч одночасних гравців, що стало рекордом для ігор PlayStation Studios на ПК, пише Live Player Count.

Продажі теж були надзвичайно високими. За перші місяці Helldivers 2 продалася тиражем понад 12 мільйонів копій, а згодом загальні продажі перевищили 20 мільйонів копій. Гра принесла сотні мільйонів доларів доходу та стала одним із найуспішніших сервісних проєктів Sony останніх років, повідомило видання Windows Central.

Втім, після стартового тріумфу гра почала проходити типовий для сервісних проєктів цикл. У 2025 році онлайн суттєво знизився, а частина аудиторії вперше почала критикувати розробників через балансні зміни, технічні проблеми та агресивну модель розвитку через бойові перепустки. У Steam періодично з'являлися хвилі негативних відгуків, а гравці скаржилися на падіння продуктивності та баги після оновлень, пише GamesRadar.

Попри це, Helldivers 2 не втратила активну спільноту. У 2026 році гра все ще стабільно збирає десятки тисяч одночасних гравців у Steam. За різними сервісами статистики, середній онлайн коливається приблизно в межах 30 – 50 тисяч користувачів, а великі оновлення тимчасово піднімають показники значно вище.

Розробники продовжують активно підтримувати гру. У 2026 році студія представила першу офіційну дорожню карту розвитку Helldivers 2, де анонсувала нові біоми, техніку, ворогів, місії та події. Саме тому багато гравців вважають, що Helldivers 2 ще далека від завершення життєвого циклу.

Чи буде Helldivers 3?

Щодо Helldivers 3, офіційного анонсу наразі немає. Arrowhead прямо не підтверджувала розробку третьої частини. Проте в інтернеті регулярно виникають чутки та дискусії про можливе продовження. Частина фанатів, зокрема на Reddit, припускає, що студія може працювати над новим великим проєктом через технічні проблеми нинішньої гри та складність підтримки старого рушія.

Водночас сама Arrowhead заявляла, що планує підтримувати Helldivers 2 ще довго, а дорожня карта контенту натякає на багаторічний розвиток гри. Тому навіть якщо Helldivers 3 колись з'явиться, це навряд чи станеться найближчим часом. Наразі студія сфокусована саме на розвитку другої частини та утриманні її активної спільноти.