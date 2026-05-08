Почему Helldivers 2 сталкивается с волной критики?

Кооперативный шутер Helldivers 2, который на старте стал настоящим культурным феноменом и любимцем публики, сейчас переживает самый сложный период в своей короткой истории. Как сообщают источники, в частности первым это заметило издание TheGamer, последние отзывы об игре на платформе Steam опустились до отметки "Преимущественно негативные".

Смотрите также Pragmata уже продала 2 миллиона копий: что стоит за успехом научно-фантастического боевика

Это самый низкий показатель, который когда-либо имел проект от студии Arrowhead Game Studios. Хотя общий рейтинг игры за все время все еще остается на уровне "Очень положительный", недавний шквал из более 9 800 негативных отзывов существенно подпортил актуальную картину.

Анализ настроений сообщества показывает интересную закономерность: игроки не выражают ненависти к самой концепции или игровому процессу как таковому. Основная волна недовольства направлена на стратегические решения студии по монетизации и подходу к игровому балансу.

Пользователи жалуются, что разработчики будто намеренно разрушают то, что принесло игре успех. Один из игроков в своем отзыве в Steam эмоционально отметил: "Я искренне не могу понять, как вы продолжаете так ошибаться. Вы держали молнию в бутылке и решили сами открыть крышку. Вы последовательно вырываете поражение из пастей победы, и на данный момент это уже не кажется случайностью".

Что именно не так с игрой?

Главным камнем преткновения стала противоречивая система балансировки. Игроки указывают на отсутствие четкого направления в дизайне оружия и снаряжения. Характеристики вооружения постоянно меняются: в один момент оружие ощущается невероятным, а после очередного патча становится абсолютно непригодным для использования.

Кроме того, сообщество возмущено тем, что разработчики регулярно усиливают врагов, одновременно ослабляя инструменты, доступные игрокам. Такой подход создает ощущение, что каждое новое обновление не развивает игру, а лишь отменяет положительные изменения предыдущих этапов.

Еще одним критическим аспектом стала политика монетизации, в частности, сосредоточенность студии на выпуске новых платных боевых пропусков (Warbonds). Пользователи заподозрили, что приоритетом для Arrowhead стало не улучшение качества игрового опыта, а продажа контента.

Я хочу любить это. Я пытаюсь это любить. Я получал удовольствие, играя в это. В этой игре столько всего можно сделать. Все об этом говорят, все это знают. Они выбрали только то, что лучше всего для продажи следующего варбонда. Разработчикам безразлично, поэтому и мне безразлично,

– прокомментировал один из игроков, который, вероятно, собирается покинуть игру, или уже это сделал.

Предыдущие ошибки ничему не научили

Раньше Helldivers 2 уже удавалось восстанавливать репутацию после кризисных моментов благодаря масштабным патчам и исправлениям баланса. Однако нынешняя ситуация выглядит значительно серьезнее. Игроки чувствуют усталость от постоянной нестабильности, а доверие к разработчикам, которое было кредитом успеха на старте, стремительно иссякает.

Сможет ли студия Arrowhead снова найти общий язык со своей аудиторией и стабилизировать игру, остается открытым вопросом, поскольку на этот раз обычного технического исправления может быть недостаточно для возвращения лояльности миллионов.

Вам также будет интересно узнать: что такое Helldivers 2 и какие возможности предлагает игра?

Игра Helldivers 2 вышла 8 февраля 2024 года на PlayStation 5 и Windows, а позже, в 2025 году, появилась и на Xbox Series X/S. Проект создала шведская студия при поддержке Sony Interactive Entertainment.

Игра стала продолжением менее известной Helldivers 2015 года, но вторая часть радикально изменила масштаб и формат серии. Если первая игра была изометрическим шутером, то Helldivers 2 превратилась в полноценный кооперативный боевик от третьего лица.

Сюжет Helldivers 2

События игры разворачиваются в далеком будущем, в XXII веке. Человечество объединено под властью "Супер-Земли" – тоталитарного межзвездного государства, которое продвигает так называемую "управляемую демократию".

Игроки выступают в роли элитных бойцов Helldivers, которых отправляют на разные планеты для борьбы с врагами человечества. Основными противниками стали инсектоидные "Терминиды" и роботизированная фракция "Автоматоны".

Трейлер Helldivers 2: смотрите видео

Почему ее так полюбили?

Helldivers 2 быстро прославилась благодаря сочетанию хаотичного кооперативного геймплея, сатиры на милитаризм и очень необычной системы "галактической войны". Игроки по всему миру совместно влияли на ход событий в игре, выполняя глобальные приказы и изменяя карту галактики. Из-за этого сюжет развивался почти как в MMO – с масштабными кампаниями, потерей планет и неожиданными вторжениями врагов.

Какими были первоначальные отзывы о Helldivers 2?

На старте игра получила очень положительные отзывы от критиков и игроков. Особенно хвалили динамические перестрелки, командное взаимодействие, систему стратагем – специальных вызовов авиаударов, турелей или техники – и атмосферу постоянного хаоса. Helldivers 2 также стала интернет-феноменом из-за огромного количества мемов о "демократии" и жертвенности ради Супер-Земли.

Популярность игры оказалась настолько большой, что серверы не выдерживали нагрузки в первые недели после релиза. Пиковый онлайн в Steam превысил 458 тысяч одновременных игроков, что стало рекордом для игр PlayStation Studios на ПК, пишет Live Player Count.

Продажи тоже были чрезвычайно высокими. За первые месяцы Helldivers 2 продалась тиражом более 12 миллионов копий, а впоследствии общие продажи превысили 20 миллионов копий. Игра принесла сотни миллионов долларов дохода и стала одним из самых успешных сервисных проектов Sony последних лет, сообщило издание Windows Central.

Впрочем, после стартового триумфа игра начала проходить типичный для сервисных проектов цикл. В 2025 году онлайн существенно снизился, а часть аудитории впервые начала критиковать разработчиков из-за балансных изменений, технических проблем и агрессивной модели развития через боевые пропуска. У Steam периодически появлялись волны негативных отзывов, а игроки жаловались на падение производительности и баги после обновлений, пишет GamesRadar.

Несмотря на это, Helldivers 2 не потеряла активное сообщество. В 2026 году игра все еще стабильно собирает десятки тысяч одновременных игроков в Steam. По разным сервисам статистики, средний онлайн колеблется примерно в пределах 30 – 50 тысяч пользователей, а большие обновления временно поднимают показатели значительно выше.

Разработчики продолжают активно поддерживать игру. В 2026 году студия представила первую официальную дорожную карту развития Helldivers 2, где анонсировала новые биомы, технику, врагов, миссии и события. Именно поэтому многие игроки считают, что Helldivers 2 еще далека от завершения жизненного цикла.

Будет ли Helldivers 3?

Что касается Helldivers 3, официального анонса пока нет. Arrowhead прямо не подтверждала разработку третьей части. Однако в интернете регулярно возникают слухи и дискуссии о возможном продолжении. Часть фанатов, в частности на Reddit, предполагает, что студия может работать над новым большим проектом из-за технических проблем нынешней игры и сложности поддержки старого движка.

В то же время сама Arrowhead заявляла, что планирует поддерживать Helldivers 2 еще долго, а дорожная карта контента намекает на многолетнее развитие игры. Поэтому даже если Helldivers 3 когда-то появится, это вряд ли произойдет в ближайшее время. Сейчас студия сфокусирована именно на развитии второй части и удержании ее активного сообщества.