Hogwarts Legacy була мрією багатьох шанувальників Гаррі Поттера. Список побажань Steam лише підтверджує дуже просту істину: світ дуже довго чекав правильної рольової гри, дія якої відбувається у Чарівницькому світі.

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Фанати чекають Hogwarts Legacy

Напередодні виходу Hogwarts Legacy в лютому 2023 року в соціальних мережах зростає інтерес до цієї гри. Avalanche Studios вдало підігріли цей ентузіазм трейлерами, ігровими відео та прес-релізами.

Задум Hogwarts Legacy досить простий: рольова гра з відкритим світом, дія якої розгортається у світі чаклунів, де гравці відвідують Хоґвартс як учень, і втягуються в сюжет інтриг, таємниць і пригод.

Геймери можуть створити власного персонажа, вибрати власний факультет Хоґвартса й зануритися у дуже знайоме місце із саги про Гаррі Поттера в незнайомий час.

Безсумнівно, це звучить захоплююче для всіх, хто читав книги або дивився та насолоджувався фільмами, а діаграма списку бажань Steam показує, що потенційна аудиторія гри величезна. Тож схоже, що Hogwarts Legacy на шляху до того, щоб стати однією з найбільших випусків відеоігор 2023 року.

Також у топ-5 бажань на Steam увійшли:

The Day Before,

Starfield,

Hollow Knight: Silksong,

Party Animals.

Скандали довкола Hogwarts Legacy