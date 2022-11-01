Hogwarts Legacy була мрією багатьох шанувальників Гаррі Поттера. Список побажань Steam лише підтверджує дуже просту істину: світ дуже довго чекав правильної рольової гри, дія якої відбувається у Чарівницькому світі.
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Фанати чекають Hogwarts Legacy
Напередодні виходу Hogwarts Legacy в лютому 2023 року в соціальних мережах зростає інтерес до цієї гри. Avalanche Studios вдало підігріли цей ентузіазм трейлерами, ігровими відео та прес-релізами.
Задум Hogwarts Legacy досить простий: рольова гра з відкритим світом, дія якої розгортається у світі чаклунів, де гравці відвідують Хоґвартс як учень, і втягуються в сюжет інтриг, таємниць і пригод.
Геймери можуть створити власного персонажа, вибрати власний факультет Хоґвартса й зануритися у дуже знайоме місце із саги про Гаррі Поттера в незнайомий час.
Безсумнівно, це звучить захоплююче для всіх, хто читав книги або дивився та насолоджувався фільмами, а діаграма списку бажань Steam показує, що потенційна аудиторія гри величезна. Тож схоже, що Hogwarts Legacy на шляху до того, щоб стати однією з найбільших випусків відеоігор 2023 року.
Також у топ-5 бажань на Steam увійшли:
- The Day Before,
- Starfield,
- Hollow Knight: Silksong,
- Party Animals.
Скандали довкола Hogwarts Legacy
- Перший скандал спалахнув у середовищі фанатів Гаррі Поттера. Вони сперечаються про те, чи варто взагалі купувати гру. Усе через авторку книг про хлопчика, що вижив – Джоан Роулінг.
- Згодом у дещо курйозну ситуацію потрапили самі розробники Hogwarts Legacy. Під час ігрової конференції State of Play вони презентували черговий трейлер гри, в якому допустили грубу помилку.
- Пізніше розробники також підтвердили, що в грі буде відсутній режим, якого очікували дуже багато шанувальників Гаррі Поттера – гра у квідич. Такі новини неабияк розчарували частину фанатів.