Нещодавно опубліковані дані показують, які країни сприяють історичному успіху Hogwarts Legacy – найбільшого запуску Steam від WB Games на сьогодні. До речі, у грі нещодавно виявили історичну неточність, пов'язану з Україною.

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В яких країнах найчастіше купують Hogwarts Legacy

Попри те, що ця версія хітової рольової гри також продається іншими роздрібними торговцями, вітрина магазину Valve є, мабуть, найрелевантнішим джерелом даних для аналізу популярності гри серед гравців на ПК.

Вже в перший тиждень після релізу гра почала досягати комерційного успіху, а нині продовжує бити рекорди продажів у всьому світі. Та є країни, в яких вона особливо популярна.

Станом на 20 лютого лише на платформі Steam гру Hogwarts Legacy придбали вже понад 4,8 мільйона разів. Найбільші частки припадають на наступні країни:

США – близько 32%,

Німеччина – 7%,

Велика Британія – 6%,

Бразилія – 6%,

Канада – 5%,

Франція – 5%,

Китай – 5%,

Австралія – 3%,

Іспанія – 2%,

Нідерланди – 2%,

Польща – 2%,

Росія – 2%,

Південна Корея – 2%,

Інші країни – загалом 21%.

Як бачимо, майже третина продажів припадає на Сполучені Штати Америки. Також цікаво, що гра стала дуже популярною в Росії, де одразу після релізу почали говорити про необхідність її заборонити.

Якщо припустити розподіл доходів між Warner Bros. і Valve у співвідношенні 70% на 30%, то такі дані демонструють, що Hogwarts Legacy вже заробила своєму видавцеві близько 210 мільйонів доларів через провідну вітрину ігор для ПК.

Попри те, що WB Games ніколи не розголошувала офіційний бюджет проєкту, ця інформація показує, що компанія вже вийшла "в плюс" на грі лише за рахунок продажів у Steam. Навіть за умови, якщо Hogwarts Legacy мала один із найбільших бюджетів на розробку ігор в історії галузі.