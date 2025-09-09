Шанувальники творчості студії Team Cherry знайшли чіт-код, який робить хітову відеогру Hollow Knight Silksong ще складнішою, відкриваючи новий режим.

Довгоочікувана Silksong ось уже цілий тиждень не сходить з вуст геймерів, які досліджують кожен куточок сиквелу від Team Cherry, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Хтось хоче більше складності?

Шанувальники оригінальної Hollow Knight зможуть пригадати, що в проєкті існував особливий режим складності під назвою Steel Soul.

При його виборі, рятувальні лавки більше не діють як точки "респавну", а смерть персонажа призводить до видалення сейву гри.

Тріумф у Steel Soul був найважчою ачівкою проєкту, а сам режим ставав доступним лише після того, як гравець повністю пройшов гру на іншій складності.

У Silksong же, як виявилося, геймери можуть одразу перейти до цього челенджу завдяки прихованій комбінації клавіш, яка миттєво розблоковує Steel Soul.

Як розблокувати Steel Soul у Hollow Knight: Silksong? Для цього потрібно зайти в Extras у головному меню та послідовно натиснути: Вгору, Вниз, Вгору, Вниз, Вліво, Вправо, Вліво, Вправо.

Код був виявлений завдяки дата-майнерам і точно зекономить трішки часу найзапеклішим шанувальникам гри.

Що відомо про Silksong?