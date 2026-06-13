Завершальний день Stage 3 "Мейджора" з Counter-Strike 2 став гірким досвідом для українських вболівальників, оскільки доля звела у поєдинку одразу два небайдужі для нас колективи, повідомляє 24 Канал.

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B8 покидають "Мейджор", а FUT залишаються боротися далі

За рахунку 0:2 у груповому етапі судилося зустрітися українській організації B8 та колишньому складу NAVI Junior, які нині виступають під тегом FUT.

Матч пройшов у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог) та виявився шикарним видовищем навіть для нейтральних фанатів.

Першою картою протистояння стала Dust 2, де боротьба була надзвичайно рівною в першій половині. Однак, за сторону терористів все ж виявилися сильнішими B8, взявши кілька ключових раундів поспіль та отримавши перемогу 13:10.

Далі був Mirage і в якийсь момент здалося, що FUT поїдуть додому. B8 вели гру 4:1 за атаку, але не змогли розвинути успіх, зрештою віддавши карту. 13:9 на користь Мірошниченка та компанії, а отже 1:1 в серії.

Один з найкращих раундів на Mirage: дивіться відео

Вирішальною судилося стати Ancient і вона не розчарувала, адже інтрига зберігалася до самого кінця.

Команди буквально йшли "ніздря в ніздрю", почергово демонструючи гарні раунди та моменти неймовірної індивідуальної майстерності.

Зрештою, B8 лише зовсім трішки не вистачило аби перевести гру в овертайми та спробувати залишитися на турнірі.

Виділився своєю грою Дмитро "dem0n" Мірошниченко, який став автором надважливого "клатчу" 1 проти 3.

Видовищний момент: дивіться відео

Як результат, FUT виявилися сильнішими та забрали мапу собі в актив 13:11.

Статистика гри / Скриншот з HLTV

B8 покидають кельнський "Мейджор", зігравши 23 мапи з найпершої стадії турніру.

Реакція B8 на виліт зі змагання: дивіться відео

Разом з тим, їм не варто засмучуватися, адже вони проробили колосальну роботу та точно завоювали собі когорту нових шанувальників.

FUT же проходять до "корзини" 1:2 та вже завтра (14 червня) продовжать боротьбу за потрапляння в плей-оф матчем проти The MongolZ, де в обох команд немає права на помилку.