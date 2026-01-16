Які команди зіграють на IEM Rio 2026?

Відбір базувався на січневому рейтингу Valve Regional Standings. Він визначає найсильніші колективи у світовому Counter-Strike, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

До основного етапу турніру мали приєднатися вісім команд із першої десятки рейтингу VRS. Втім, FaZe Clan і The MongolZ, які посідали сьоме та восьме місця відповідно, відмовилися від участі. Їхні місця були перерозподілені між іншими запрошеними колективами.

Закриті кваліфікації стартують 18 січня та стануть останнім етапом відбору перед основною частиною турніру.

Американський регіон

В американському регіоні за путівку до Ріо змагатимуться Imperial Esports, Fluxo, BESTIA та YNG Sharks.

До них приєднаються ще чотири команди, які пройдуть відкриті кваліфікації.

Водночас paiN Gaming, NRG та M80 вирішили не брати участь у відборі цього регіону.

Глобальні запрошення

У глобальних закритих кваліфікаціях зіграють Fnatic, Gentle Mates, BC.Game, HEROIC, GamerLegion, BetBoom Team, Parivision, FUT Esports, HOTU, EYEBALLERS, K27 та 9INE.

Як і в американському регіоні, чотири слоти тут також будуть заповнені командами з відкритих відборів.

При цьому Astralis, Ninjas in Pyjamas і FlyQuest відмовилися від запрошень на цю стадію.

За підсумками кваліфікацій до основного турніру потраплять три команди – дві з глобального відбору та одна з американського.

Як проходитиме турнір?

Основний етап IEM Rio 2026 відбудеться з 13 по 19 квітня, а вирішальні матчі плей-оф пройдуть на арені Farmasi Arena впродовж останніх трьох днів.

Загалом у фінальній частині зіграють 16 команд, серед яких FURIA, Team Vitality, Team Falcons, MOUZ, Natus Vincere, Team Spirit, G2 Esports, Team Liquid та інші відомі організації.

Призовий фонд турніру становить 1 мільйон доларів США, а результати впливатимуть на боротьбу за ESL Grand Slam.

IEM Rio 2026 стане першим турніром рівня Tier 1 у Бразилії за останні два роки, пише Esports Insider. Попередній івент у Ріо відбувся у 2022 році, коли чемпіонський титул здобула команда NAVI.