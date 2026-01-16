Какие команды сыграют на IEM Rio 2026?

Отбор базировался на январском рейтинге Valve Regional Standings. Он определяет сильнейшие коллективы в мировом Counter-Strike, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

К основному этапу турнира должны были присоединиться восемь команд из первой десятки рейтинга VRS. Впрочем, FaZe Clan и The MongolZ, которые занимали седьмое и восьмое места соответственно, отказались от участия. Их места были перераспределены между другими приглашенными коллективами.

Закрытые квалификации стартуют 18 января и станут последним этапом отбора перед основной частью турнира.

Американский регион

В американском регионе за путевку в Рио будут соревноваться Imperial Esports, Fluxo, BESTIA и YNG Sharks.

К ним присоединятся еще четыре команды, которые пройдут открытые квалификации.

В то же время paiN Gaming, NRG и M80 решили не участвовать в отборе этого региона.

Глобальные приглашения

В глобальных закрытых квалификациях сыграют Fnatic, Gentle Mates, BC.Game, HEROIC, GamerLegion, BetBoom Team, Parivision, FUT Esports, HOTU, EYEBALLERS, K27 и 9INE.

Как и в американском регионе, четыре слота здесь также будут заполнены командами из открытых отборов.

При этом Astralis, Ninjas in Pyjamas и FlyQuest отказались от приглашений на эту стадию.

По итогам квалификаций в основной турнир попадут три команды – две из глобального отбора и одна из американского.

Как будет проходить турнир?

Основной этап IEM Rio 2026 состоится с 13 по 19 апреля, а решающие матчи плей-офф пройдут на арене Farmasi Arena в течение последних трех дней.

Всего в финальной части сыграют 16 команд, среди которых FURIA, Team Vitality, Team Falcons, MOUZ, Natus Vincere, Team Spirit, G2 Esports, Team Liquid и другие известные организации.

Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов США, а результаты будут влиять на борьбу за ESL Grand Slam.

IEM Rio 2026 станет первым турниром уровня Tier 1 в Бразилии за последние два года, пишет Esports Insider. Предыдущий ивент в Рио состоялся в 2022 году, когда чемпионский титул завоевала команда NAVI.