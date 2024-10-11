Microsoft запустить продаж ігор Xbox на Android через свій застосунок

Після нещодавньої судової поразки Google у справі проти Epic Games, на платформі Android з'являться альтернативні магазини застосунків. Xbox, прагнучи скористатися цією можливістю, планує найближчим часом відкрити можливість покупки ігор через застосунок Xbox на пристроях Android.

Раніше американський суд зобов'язав Google забезпечити рівні умови для сторонніх магазинів застосунків протягом трьох років, з 1 листопада 2024 року до 1 листопада 2027 року. Суд також заборонив Google змушувати розробників використовувати свою платіжну систему Google Play Billing.

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Xbox скористається можливість

Президент Xbox Сара Бонд прокоментувала це рішення в X, висловивши оптимізм щодо розширення можливостей для геймерів.

Наша мета – дозволити геймерам грати на більшій кількості пристроїв, тому ми раді повідомити, що, починаючи з листопада, користувачі зможуть купувати ігри Xbox і грати в них безпосередньо через застосунок Xbox на Android,

– сказала Бонд.

Вона наголосила, що рішення суду надасть користувачам більшу гнучкість і свободу вибору в тому, як вони купують і грають в ігри.

Однак деталі щодо того, які саме ігри Xbox можна буде придбати через застосунок, і чи поширюватиметься нова функціональність за межі США, залишаються невідомими.

Google не здається

Тим часом компанія Google висловила намір оскаржити рішення суду, посилаючись на занепокоєння щодо безпеки користувачів, конфіденційності та потенційних проблем, з якими можуть зіткнутися розробники при просуванні своїх застосунків. Google також попередила, що це рішення може послабити конкуренцію.

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Слід зазначити, що Microsoft давно працювала над створенням магазину мобільних застосунків, в якому будуть представлені ігри від різних студій Xbox і пропонуватимуться внутрішньоігрові предмети. Тестування браузерної версії цього магазину почалося в серпні.