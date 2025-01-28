Найвищий рівень витрат американських споживачів на фізичні копії ігор був зафіксований у 2008 році – тоді сума наближалася до 12 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал. Відтоді цей показник стабільно знижувався, і в 2024 році досяг рекордно низького рівня – менше ніж 2 мільярди доларів.

Читайте на сайті Програміст створив найменшу гру "Змійка", в яку неможливо грати без мікроскопа

Водночас загальний обсяг продажів ігор, ігрового обладнання та аксесуарів у США у 2024 році сягнув майже 60 мільярдів доларів, що на 16 мільярдів більше, ніж п'ять років тому.

Цифрова епоха в ігровій індустрії

Ситуація зі зменшенням кількості фізичних копій ігор характерна не лише для Сполучених Штатів. Сучасні ігрові консолі демонструють явний тренд переходу до цифрових форматів.

Наприклад, PS5 має цифрову версію, а Xbox Series S взагалі не оснащена дисководом, так само як і PS5 Pro, для якої дисковод потрібно купувати окремо.

На ПК фізичні продажі давно зійшли нанівець, а у 2022 році близько 72% продажів ігор для консолей у світі відбувалися через цифрові завантаження.

Скорочення витрат на фізичні копії між 2023 і 2024 роками також частково пов’язане з невеликою кількістю релізів для Nintendo Switch, яка все ще є основним генератором продажів фізичних носіїв.

Nintendo може вплинути на індустрію

У 2025 році ситуація може дещо змінитися завдяки виходу нової консолі Nintendo Switch 2, яка підтримуватиме як фізичні, так і цифрові копії ігор. Крім того, очікується реліз гри GTA VI, яка, ймовірно, також матиме дискову версію. Ці події можуть сприяти короткочасному зростанню продажів фізичних копій ігор.

Дивіться також Схоже ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion вийде вже зовсім скоро

Однак тенденція до повного переходу на цифрові копії вже давно набрала обертів і цей рух незворотній. Сьогодні навіть колекційні копії ігор не завжди мають дискові видання гри і вже зовсім скоро диски повністю зникнуть з полиць магазинів.