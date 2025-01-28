Самый высокий уровень расходов американских потребителей на физические копии игр был зафиксирован в 2008 году – тогда сумма приближалась к 12 миллиардам долларов, сообщает 24 Канал. С тех пор этот показатель стабильно снижался, и в 2024 году достиг рекордно низкого уровня – менее 2 миллиардов долларов.

Читайте на сайте Программист создал самую маленькую игру "Змейка", в которую невозможно играть без микроскопа

В то же время общий объем продаж игр, игрового оборудования и аксессуаров в США в 2024 году достиг почти 60 миллиардов долларов, что на 16 миллиардов больше, чем пять лет назад.

Цифровая эпоха в игровой индустрии

Ситуация с уменьшением количества физических копий игр характерна не только для Соединенных Штатов. Современные игровые консоли демонстрируют явный тренд перехода к цифровым форматам.

Например, PS5 имеет цифровую версию, а Xbox Series S вообще не оснащена дисководом, так же как и PS5 Pro, для которой дисковод нужно покупать отдельно.

На ПК физические продажи давно сошли на нет, а в 2022 году около 72% продаж игр для консолей в мире происходили через цифровые загрузки.

Сокращение расходов на физические копии между 2023 и 2024 годами также частично связано с небольшим количеством релизов для Nintendo Switch, которая все еще является основным генератором продаж физических носителей.

Nintendo может повлиять на индустрию

В 2025 году ситуация может несколько измениться благодаря выходу новой консоли Nintendo Switch 2, которая будет поддерживать как физические, так и цифровые копии игр. Кроме того, ожидается релиз игры GTA VI, которая, вероятно, также будет иметь дисковую версию. Эти события могут способствовать кратковременному росту продаж физических копий игр.

Смотрите также Похоже ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет уже совсем скоро

Однако тенденция к полному переходу на цифровые копии уже давно набрала обороты и это движение необратимо. Сегодня даже коллекционные копии игр не всегда имеют дисковые издания игры и уже совсем скоро диски полностью исчезнут с полок магазинов.