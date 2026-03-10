Кого тимчасово віддають Team Liquid?

Склад киберспортивної організації Team Liquid зазнав неочікуваних змін напередодні турніру Roman Imperium Cup VI, що відбудеться в Португалії. Юстінас "jL" Лекавічюс, який офіційно перебуває на лаві запасних Natus Vincere, погодився виступити за команду як тимчасова заміна, пише Gameinside.

Лекавічюс посяде місце ізраїльтянина Гая "NertZ" Ілуза, який не зміг приєднатися до свого колективу через логістичні труднощі та проблеми з подорожами, спричинені військовими діями. Очікується, що він повернеться до основного складу вже наступного тижня під час BLAST Open Rotterdam.

Для литовського рифлера, який став найкращим гравцем PGL Copenhagen Major, цей виступ стане першим серйозним випробуванням за останні сім місяців. У липні 2025 року він добровільно вирішив взяти паузу в кар'єрі, що було спільним рішенням гравця та організації NAVI.

Своє рішення Юстінас Лекавічюс пояснював необхідністю зосередитися на фізичному та ментальному здоров'ї, приділити час шлюбу та розвитку власного контенту, пише HLTV. Протягом цього часу він активно займався стримінгом на Twitch і спробував себе в ролі аналітика на IEM Krakow.

Team Liquid на межі

Ситуація для Team Liquid зараз є критичною, відзначає Pley. Команда посідає двадцять шосте місце в європейському рейтингу, тоді як для потрапляння на Мейджор їм необхідно піднятися мінімум на десять позицій до дедлайну, який настане 6 квітня.

Після провального виступу на ESL Pro League Season 23 та рішення пропустити турнір у Клуж-Напоці, організація змушена хапатися за будь-яку можливість набрати очки VRS. За оцінками аналітиків, шанси команди на кваліфікацію до Мейджора наразі становлять близько 60,5 відсотка.

Одним із ключових факторів цього переходу стала особиста дружба jL з нинішнім тренером Liquid Віктором "flashie" Тамашем Беа. Раніше вони працювали разом у NAVI, де угорський спеціаліст обіймав посаду аналітика, пригадує Insider Gaming.

Юстінас Лекавічюс зазначив у соціальних мережах, що розуміє критичну важливість балів для команди й прагне допомогти своєму близькому другу в цей складний період.

Що відомо про Roman Imperium Cup VI

Турнір Roman Imperium Cup VI пройде з 12 по 15 березня у місті Віла-Нова-де-Гая на SAW Esports Arena, пише Liquipedia.

Призовий фонд турніру мізерний – лише 12 000 євро. Ці гроші Між собою розділять 20 команд.

Попри це навіть тут можна побачити кілька відомих команд, зокрема OG, Ninjas in Pyjamas, Nexus Gaming, M80, Gaimin Gladiators і BC.Game, за яку грає українець s1mple.

Team Liquid виступатиме у групі за системою "кожен з кожним", де їхніми суперниками стануть також BESTIA, Famalicao та OlyBet.

Усі матчі групового етапу пройдуть 13 березня у форматі до однієї перемоги.

Для колективу це вже друга вимушена заміна цього року: раніше Карім "Krimbo" Мусса підміняв Кіта "NAF" Марковича на IEM Krakow через особисті обставини останнього.

Попри те, що опозиція на турнірі виглядає слабшою за звичний рівень топової сцени, на Team Liquid тисне величезна відповідальність. Будь-яка помилка може коштувати команді місця на найпрестижнішому турнірі сезону.

Після тривалої відсутності jL у професійному кіберспорті – лише з одним зіграним матчем за сім місяців – фанати й експерти з особливою цікавістю спостерігатимуть, чи зможе зірковий гравець швидко повернути форму та стати тим лідером, якого так бракує Liquid останнім часом.