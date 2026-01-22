Яка з карт CS2 стала проблемою для кіберспорту?

Півфінал мейджора в Будапешті став для Робіна "ropz" Кула з Естонії психологічною межею всього турніру. За його словами, саме матч проти Team Spirit вимагав максимуму концентрації та сил. Камбек у цій серії дав не лише путівку до фіналу, а й відчуття, що найскладніше вже позаду. У порівнянні з ним фінальна зустріч виглядала значно простішою, пише PLEY.GG.

Окрему вагу фіналу додав суперник. Команда FaZe Clan була колишнім домом ropz, тому перемога над знайомими гравцями викликала суперечливі емоції. З одного боку – задоволення від виграного мейджора, з іншого – розуміння, наскільки болісною є поразка у вирішальному матчі. У підсумку він визнав, що з погляду кар’єри складно уявити кращий сценарій.

Після перемоги Team Vitality зіткнулася з типовою для чемпіонів проблемою – незначним спадом форми. Робін Кул пояснив це не системними помилками, а дрібними нюансами: трохи гірші індивідуальні дії, менш точні рішення, і цього вже достатньо, щоб суперники почали домінувати. На його думку, різниця у кілька відсотків на топ-рівні миттєво нівелює перевагу. Саме тому команда свідомо пішла на короткий міжсезонний відпочинок перед BLAST Bounty, щоб спад був мінімальним.

Найгірша карта в історії

Найгострішою частиною розмови з журналістами стала критика Anubis, яку ropz назвав її найгіршою картою, на якій йому доводилося грати. Його претензії стосуються самої концепції: однотипні виходи на точки, передбачувана гра захисту та повільні ротації. На його думку, карта майже не залишає простору для креативу й варіативності. Тому у виборі між Anubis і Train він без вагань залишив би Train.

Стан Anubis такий самий, як і тоді, коли його видалили... він дійсно поганий. Я вважаю, що це, мабуть, найгірша карта з усіх, що я бачив. Найгірша карта, на якій я грав за всю свою кар'єру,

– каже Кул.

Valve уже принесла зміни

Цікаво, що це інтерв'ю було записане незадовго до того, як Valve випустила нове оновлення зі змінами саме для Anubis, але оприлюднене лише 22 січня. Розробники, за даними HLTV, оголосили про такий список виправлень:

Міст переміщений ближче до середніх дверей.

Орієнтація середніх дверей змінена на протилежну.

Додано отвір між E-box і задньою частиною B.

Ящики на бомбовому майданчику A переміщені вгору по сходах на прохід.

До стовпа на бомбовому майданчику A додано риштування.

Поки що невідомо, які враження залишились у ropz після цього оновлення й чи змінив він свою думку, але наразі все виглядає так, ніби головні його претензії лишаються актуальними.