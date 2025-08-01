У базі даних PlayStation Store помітили згадку про нативну версію рольової гри Kingdom Come: Deliverance для PS5. Ця знахідка натякає на можливий вихід оновленої гри для сучасних консолей, попри попередні заяви розробників про відсутність таких планів. Джерелом інформації став перевірений інсайдер.

Що відомо про оновлену версію?

Інформація про можливий реліз надійшла від акаунту PlayStation Game Size, який відстежує зміни у внутрішній базі даних PlayStation Store. Інсайдер уточнив, що йдеться саме про нативну версію для PS5, а не про звичайний патч для гри, що вийшла на PS4. Цей акаунт має високу репутацію, оскільки раніше він точно повідомляв про вихід оновлення для Cyberpunk 2077 та про нову гру в серії Assassin's Creed, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Дивіться також Kingdom Come Deliverance 2 перетворять у повнометражний фільм для участі в кінофестивалі

Ця новина може здатися дивною, адже лише кілька місяців тому PR-директор Warhorse Studios заявляв, що студія не планує робити ремастер або ремейк першої частини. Він пояснював це браком ресурсів та концентрацією на підтримці успішної другої частини. Проте випуск порту, а не повноцінного ремастера, вимагає значно менше зусиль, тому такий крок цілком імовірний.

Потенційний вихід оновленої Kingdom Come: Deliverance має сенс на тлі величезного успіху її сиквелу. Багато нових гравців захотіли ознайомитися з початком історії, але зіткнулися з тим, що оригінальна гра 2018 року на консолях мала чимало технічних проблем та помилок.

Нативна версія для PS5 могла б виправити ці недоліки, запропонувавши гравцям стабільну частоту кадрів, вищу роздільну здатність та загальні технічні покращення.

На жаль, жодних припущень про хоча б приблизний час релізу Kingdom Come: Deliverance для PS5 наразі немає. Навіть якщо розробка й іде, студія оголосить про неї ближче до релізу.