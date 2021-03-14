Колаборацію Genshin Impact та KFC у Китаї довелось зупинити: у чому причина

Промо-акція Genshin Impact у закладах KFC по всьому Китаю спричинила величезний ажіотаж. Проте невдовзі владі довелося згорнути цю популярну колаборацію. Про причини – у матеріалі.

Надихнувшись успіхом співпраці McDonald's та Pokemon у Північній Америці інша популярна гра, Genshin Impact, розпочала рекламну кампанію спільно з фастфудами KFC у Китаї, проте, схоже на те, що їм не судилося повторити бажаний успіх.

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Подібно до зграй шанувальників покемонів, які охопили буквально кожен МакДональдз на березі Тихого океану, де до меню Happy Meal додавали картки Pokemon, шанувальники ММО-гри Genshin Impact сформували величезні черги біля закладів KFC по всьому Китаю.

Причиною цього стало те, що раніше в цьому місяці команда Genshin Impact оголосила про співпрацю з ресторанами швидкого харчування KFC в Китаї. Всі охочі отримали змогу замовити спеціальне тематичне меню та отримати класне відро KFC з логотипом гри, значки з зображенням персонажів, а також внутрішньо-ігрові рецепти та глайдер з культовими червоними та білими кольорами KFC.

Genshin Impact – це рольова гра з відкритим світом, розроблена китайською студією miHoYo і випущена у вересні минулого року. Гра здобула миттєвий успіх не лише у своїй країні, але й у всьому світі. Вважається, що саме Genshin Impact мала найкращий запуск в історії китайського ігропрому.

Проте, через надзвичайний ажіотаж люди почали вишиковуватися в чергу заздалегідь ще з ночі, щоб аж наступного дня мати змогу отримати омріяне меню. Через таку величезну кількість охочих та ситуацію з COVID-19 у світі колаборацію було частково скасовано.

Деякі фанати навіть приносили до магазинів намети, щоб бути першими в черзі.

Намет біля одного з KFC / зображення з твітеру

Повідомляють, що поки що колаборацію довелось скасувати повністю лише у двох містах: Шанхаї та Хуанчжоу. У деяких з KFC цих міст було так багато людей, що довелося навіть викликати поліцію і натовп був розігнаний через порушення правил запобігання пандемії. А згодом на дверях закладів з'явилися подібні оголошення.

Записка на дверях одного з ресторанів / зображення з твітеру

Захід було скасовано через вимоги міністерства охорони здоров'я – магазин перепрошує за незручності, – йдеться в оголошенні.

Наразі невідомо чи повернеться промо-акція до міст у яких її згорнули та чи не скасують її й в інших закладах, проте точно відомо, що популярність Genshin Impact продовжує зростати шаленими темпами та це, скоріше за все, далеко не остання їхня спільна рекламна компанія з великими брендами.