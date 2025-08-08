Найочікуваніші ігри 2025 року – календар головних релізів
- До кінця 2025 року заплановано кілька гучних релізів відеоігор, включаючи Mafia: The Old Country, Ghost of Yotei, Pokemon Legends: Z-A, Borderlands 4, та ARC Raiders.
- Ігри будуть доступні на різних платформах, таких як PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК, Nintendo Switch, і Nintendo Switch 2.
- Кожна гра має свої унікальні особливості, такі як акцент на сюжет у Mafia: The Old Country або інноваційні можливості дослідження світу в Pokemon Legends: Z-A.
До кінця 2025 року на геймерів очікує ще декілька гучних релізів, серед яких продовження одразу кількох відомих серій. Детальніше про них – у матеріалі.
Хоча 2025 рік уже подарував геймерам такі шедеври як Kingdom Come: Deliverance 2 та Clair Obscur: Expedition 33, йому ще є що запропонувати. Про 5 найочікуваніших відеоігор другої половини року розповість 24 Канал з посиланням на Dexerto.
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5. Чи впорається з відродженням серії Mafia: The Old Country?
- Дата релізу: 8 серпня 2025 року
- Платформи: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК
Приквел розповість нам про зародження організованої злочинності на Сицилії 1900-х років через призму історії Енцо Фавари, який рятуючись від бідності стане частиною жорстокого злочинного клану Торрізі.
Гра спробує реабілітувати серію в очах шанувальників, після дещо провальної Mafia 3, вивчивши її помилки та запропонувавши геймерам більший акцент на сюжет, ніж на відкритий світ.
Трейлер гри – дивіться відео
4. Чи стане Ghost of Yotei вдалим продовженням Ghost of Tsushima?
- Дата релізу: 2 жовтня 2025 року
- Платформи: PlayStation 5
Більш ніж через 300 років після подій Ghost of Tsushima, гравці візьмуть під контроль Ацу – нову головну героїню, яка подорожуватиме мальовничим регіоном Хоккайдо спільно зі своїм хвостатим компаньйоном.
Sucker Punch Productions обіцяють оновлену бойову систему, з розширеною кількістю "стійок", що зробить ігровий процес ще захопливішим, а також некласичну кампанію і свободу дій.
Трейлер проєкту – перегляньте ролик
3. Як зустрінуть Pokemon Legends: Z-A?
- Дата релізу: 16 жовтня 2025 року
- Платформи: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2
У другій грі Pokemon Legends до дослідження "тренерів" пропонуватиметься Калос та його величезна столиця – місто Луміозе.
Інноваційність гри полягає у тому, що гравці нарешті зможуть здійснити свою мрію про вільне дослідження світу покемонів.
Трейлер – дивіться відео
2. Чи вдасться гучне повернення Borderlands 4?
- Дата релізу: 12 вересня 2025 року
- Платформи: PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, ПК
Найновіша гра у відомій серії лутер-шутерів, розповість про нових шукачів сховищ, які полюють за багатством і славою на планеті Кайрос.
Там їм доведеться протистояти Хранителеві Часу – безжальному диктатору, який тримає планету в сталевій хватці.
Трейлер шутера – перегляньте відео
1. ARC Raiders
- Дата релізу: 30 жовтня 2025 року
- Платформи: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК
Найочікуванішою грою став шутер ARC Raiders, бета якого приглянулася гравцям.
У постапокаліптичному майбутньому, де смертоносні машини, відомі як ARC, спустошили планету, ви гратимете за рейдера, чиє завдання – збирати сміття на поверхні та шукати серед нього щось цінне.
Стануть цьому на заваді згадані машини та інші гравці, тож вдало виконати задачу, вибравшись з поверхні зі здобиччю стане важким завданням.
Трейлер гри – дивіться відео
Отож, додайте у свої календарі вихід проєктів, які вас зацікавили, аби їх не пропустити.