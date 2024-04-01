Виграти найважливіший турнір з Counter-Strike 2 – це важливе досягнення саме по собі, але й окрім того є одразу кілька причин, чому перемога NAVI є такою великою подією для кіберспорту, повідомляє Games 24.

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Рекорди та досягнення

Звісно, така видовищна звитяга не могла обійтися без рекордів. Так, "народжені перемагати" тепер є рекордсменами за кількістю зіграних фіналів Мейджорів за усю історію змагального Counter-Strike.

Окрім того, Міхай "iM" Іван та Юстінас "jL" Лекавічус також вписали свої імена в літопис кіберспорту, адже вони стали першим румуном та литовцем відповідно, які коли-небудь здіймали над головою найпрестижніший трофей у шутері Valve.

На додачу до цього, NAVI стали всього лише 3 інтернаціональним колективом в історії, який вигравав Мейджор.

А на десерт найсолодше – завдяки видовищному фіналу PGL CS2 Major Copenhagen 2024 було встановлено рекорд україномовної трансляції, адже на піку за ефіром студії Maincast на платформах Twitch та YouTube спостерігало неймовірних 137 тисяч глядачів.

Прапори України на святі кіберспорту

Хоча нинішній склад команди є інтернаціональним, все ж Natus Vincere – це українська організація.

Зайвий раз це яскраво підтвердили Валерій "b1t" Ваховський, Ігор "w0nderful" Жданов та Андрій "B1ad3"Городенський, вийшовши підіймати кубок, закутані в рідні прапори.



Біт та Блейд з трофеєм / Фото HLTV

Не варто зайвий раз говорити про те, як важливо нагадувати про війну в Україні на заході й NAVI чудово пораються з цим завданням не лише завдяки державній символіці, а й постійним нагадуванням про російську агресію.

Лягати спати від радості перемоги улюбленої команди і прокидатися через кілька годин під звуки нальотів і вибухів – це реальність вболівальників і співробітників NAVI в Україні. Ми робимо все можливе, щоб вас розважити, але просимо згадати, з чим наша країна стикається щодня,

– написали вони після півфіналу проти G2.

Перша велика перемога без росіян

Куди ж без цього пункту. Звісно, всі ми пам'ятаємо унікальне досягнення NAVI зразка 2021 року, коли ті змітали усіх на своєму шляху та виграли Intel Grand Slam.

Що таке Intel Grand Slam Це титул, яким нагороджують команду за перемогу у чотирьох турнірах рівня Masters у серії ESL Pro Tour. Як винагороду колектив отримує мільйон доларів у золотих злитках.

Саме тому, коли колектив суттєво оновився та остаточно позбувся російських гравців, багато хто переймався за долю NAVI та пророкував їм швидке падіння у забуття.

Однак у Блейда був свій план. Попри статус андердогів та постійну недооцінку, на Мейджорі "народжені перемагати" показали всім критикам з чого вони зліплені та, власне, зробили те, для чого були народжені.

aleksiB заслужив, jL "заткнув" критиків

Надзвичайно важливим цей тріумф став і персонально для всіх гравців команди.

Харизматичний jL, який витримав кількамісячний шквал критики та хейту став найкращим гравцем турніру.



Щирі емоції литовця / Фото HLTV

Фінський геймлідер Алесі "aleksiB" Віролайнена в якому не сумнівався лише лінивий фанат кіберспорту довів усім, що він є одним з найкращих капітанів в історії Counter-Strike.

Шалена радість Алексі – перегляньте відео

Молодий снайпер команди Ігор Жданов показав, що може спокійно потягти, здавалося б, непідйомну "ношу" Олександра Костилєва – найкращого гравця Counter-Strike в історії, після того, як той взяв паузу в виступах.

Неймовірний хайлайт від w0nderful – дивіться відео

А b1t та iM просто виконували свою роботу так як вміють це робити – найкраще у світі.

Нове фото в інстаграмі Блейда

Ну звісно, куди ж без одного з найвідоміших мемів стосовно NAVI.

Завжди суворий тренер та "мастермайнд" колективу – Адрій Городенський нарешті має нове фото для свого профілю в інстаграмі, який він дбайливо поповнює виключно світлинами з кубками найбільших та найважливіших турнірів, виграних разом з підопічними.



Легендарний профіль Блейда / Скриншот з Instagram

Сподіваємося, що тріумфальний шлях "народжених перемагати" продовжиться й після данського Мейджора, адже нарешті можемо впевнено сказати, що за таких NAVI хочеться вболівати.