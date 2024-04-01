Выиграть важнейший турнир по Counter-Strike 2 – это важное достижение само по себе, но и кроме того есть сразу несколько причин, почему победа NAVI является таким большим событием для киберспорта, сообщает Games 24.

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Рекорды и достижения

Конечно, такая зрелищная победа не могла обойтись без рекордов. Так, "рожденные побеждать" теперь являются рекордсменами по количеству сыгранных финалов Мейджоров за всю историю соревновательного Counter-Strike.

Кроме того, Михай "iM" Иван и Юстинас "jL" Лекавичус также вписали свои имена в летопись киберспорта, ведь они стали первым румыном и литовцем соответственно, которые когда-либо поднимали над головой самый престижный трофей в шутере Valve.

В дополнение к этому, NAVI стали всего лишь 3 интернациональным коллективом в истории, который выигрывал Мейджор.

А на десерт самое сладкое – благодаря зрелищному финалу PGL CS2 Major Copenhagen 2024 был установлен рекорд украиноязычной трансляции, ведь на пике за эфиром студии Maincast на платформах Twitch и YouTube наблюдало невероятных 137 тысяч зрителей.

Флаги Украины на празднике киберспорта

Хотя нынешний состав команды является интернациональным, все же Natus Vincere – это украинская организация.

Лишний раз это ярко подтвердили Валерий "b1t" Ваховский, Игорь "w0nderful" Жданов и Андрей "B1ad3 "Городенский, выйдя поднимать кубок, закутанные в родные флаги.



Бит и Блейд с трофеем / Фото HLTV

Не стоит лишний раз говорить о том, как важно напоминать о войне в Украине на западе и NAVI прекрасно справляются с этой задачей не только благодаря государственной символике, но и постоянным напоминаниям о российской агрессии.

Ложиться спать от радости победы любимой команды и просыпаться через несколько часов под звуки налетов и взрывов – это реальность болельщиков и сотрудников NAVI в Украине. Мы делаем все возможное, чтобы вас развлечь, но просим вспомнить, с чем наша страна сталкивается ежедневно,

– написали они после полуфинала против G2.

Первая крупная победа без россиян

Куда же без этого пункта. Конечно, все мы помним уникальное достижение NAVI образца 2021 года, когда те сметали всех на своем пути и выиграли Intel Grand Slam.

Что такое Intel Grand Slam Это титул, которым награждают команду за победу в четырех турнирах уровня Masters в серии ESL Pro Tour. В качестве вознаграждения коллектив получает миллион долларов в золотых слитках.

Именно поэтому, когда коллектив существенно обновился и окончательно избавился от русских игроков, многие переживали за судьбу NAVI и предсказывали им быстрое падение в забвение.

Однако у Блейда был свой план. Несмотря на статус андердогов и постоянную недооценку, на Мейджоре "рожденные побеждать" показали всем критикам из чего они слеплены и, собственно, сделали то, для чего были рождены.

aleksiB заслужил, jL "заткнул" критиков

Чрезвычайно важным этот триумф стал и персонально для всех игроков команды.

Харизматичный jL, который выдержал многомесячный шквал критики и хейта стал лучшим игроком турнира.



Искренние эмоции литовца / Фото HLTV

Финский геймлидер Алеси "aleksiB" Виролайнен в котором не сомневался только ленивый фанат киберспорта доказал всем, что он является одним из лучших капитанов в истории Counter-Strike.

Безумная радость Алекси – смотреть видео

Молодой снайпер команды Игорь Жданов показал, что может спокойно потянуть, казалось бы, неподъемную "ношу" Александра Костылева – лучшего игрока Counter-Strike в истории, после того, как тот взял паузу в выступлениях.

Невероятный хайлайт от w0nderful – смотреть видео

А b1t и iM просто выполняли свою работу так как умеют это делать – лучше всех в мире.

Новое фото в инстаграме Блейда

Ну конечно, куда же без одного из самых известных мемов относительно NAVI.

Всегда строгий тренер и "мастермайнд" коллектива – Адрий Городенский наконец имеет новое фото для своего профиля в инстаграме, который он бережно пополняет исключительно фотографиями с кубками крупнейших и важнейших турниров, выигранных вместе с подопечными.



Легендарный профиль Блейда / Скриншот из Instagram

Надеемся, что триумфальный путь "рожденных побеждать" продолжится и после датского Мейджора, ведь наконец-то можем уверенно сказать, что за таких NAVI хочется болеть.