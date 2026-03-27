Зовсім скоро геймери на Xbox отримають шанс власноруч випробувати гру, яку багато хто вважає найкращим проєктом 2025 року, інформує 24 Канал.

Цікаво STALKER 2 отримує велике DLC: що відомо про Cost of Hope

Коли Dispatch вийде на Xbox?

Наративна відеогра Dispatch розірвала усі чарти Steam після свого релізу.

Проєкт, створений вихідцями зі студії Telltale Games, розповідає про команду супергероїв, набрану з колишніх лиходіїв. Гравцям випадає шанс приміряти на себе роль диспетчера центру екстреної супергеройської допомоги.

Щоправда в ігровому процесі, менеджмент колективом дещо відходить на другий план, адже найбільшою чеснотою Dispatch є добре прописані харизматичні персонажі та стосунки з ними головного героя.

Гра розділена на 8 епізодів, а вибір, який роблять гравці під час проходження має конкретні наслідки "серія" від "серії", тож це лише посилює занурення в історію.

Все це принесло грі величезну популярність, рекордні оцінки та численні нагороди, серед яких трофей Steam Award 2025 за видатний сюжет, інформує Steam.

Оцінка проєкту від геймерів на metacritic говорить сама за себе – 8.9 з 10.

Єдиним недоліком Dispatch можна назвати те, що проєкт досі не з'явився на Xbox.

Одначе, очікування власників цих консолей закінчиться зовсім скоро, адже 26 березня на Xbox Partner Preview 26 розробники з AdHoc Studio підтвердили, що реліз Dispatch на Xbox відбудеться вже влітку 2026 року.

На інших платформах Dispatch виходив у два епізоди на тиждень, що змушувало геймерів кусати ліктів в очікуванні продовження, тож тут власники Xbox дещо виграють, адже зможуть пройти всю історю одразу.

Останні новини Xbox: