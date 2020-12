Понад 2 мільйони геймерів на PlayStation віддали свої голоси за найкращі ігри 2020 року. Результати – у матеріалі.

Знову настала та пора року, коли час підбивати підсумки. Саме тому користувачі PlayStation проголосували за найкращу гру року. Понад 2,5 мільйони людей віддали свої голоси у 17 категоріях, серед переможців є як і очікувані ігри, так і сюрпризи. Games24 розповість вам про результати.

Цікаво Чому реклама в кіберспорті – це круто: пояснюємо на прикладах

The Last of Us 2 повторила свій успіх на премії The Game Awards 2020, забравши найбільше нагород та отримавши звання гри року на PS4. Продовження кульової гри від Naughty Dog отримало нагороди за найкращий сценарій, найкращі можливості доступності, найкращу графічну складову, найкращий саундтрек, найкращий звуковий дизайн та найкращий ігровий момент року. Останнім був визнаний епізод з бійкою Еббі та Еллі наприкінці гри.

Найкращий ігровий момент року за версією гравців PlayStation (обережно спойлери)

Самі ж розробники з Naughty Dog закономірно виграли нагороду "Студія року", за ними у списку найкращих розмістились Insomniac Games, Sucker Punch та Square Enix. На PS5 кращою грою року визнали Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, залишивши за бортом Demon's Souls та Assassin's Creed Valhalla.

Історичний епос Ghost of Tsushima в підсумку отримав головний приз за найкращу художню постановку, випередивши в цій категорії The Last of Us 2. В загальному Ghost of Tsushima, мабуть, стала б найбільшим тріумфатором, якби не The Last of Us 2. Самурайська пісочниця від студії Sucker Punch посіла друге місце в категорії гра року на PS4. А також зайняла найбільше других місць в інших категоріях.

Разючі пейзажі гри Ghost of Tsushima

Майлз Моралез з Marvel’s Spider-Man: Miles Morales виграв звання найкращого нового персонажа, слідом за ним розташувались – герой Ghost of Tsushima Джин Сакай, Еббі з The Last of Us 2 та Ейвор з Assassin's Creed Valhalla.

Майлз Моралез у Marvel’s Spider-Man: Miles Morales / зображення 3dnews

Звання найкращої багатокористувацької гри, без сюрпризів, здобула Call of Duty: Warzone, залишивши позаду ще одну класну гру – Fall Guys: Ultimate Knockout. Приз за найкращу гру у VR передбачувано отримали Star Wars Squadrons. Також без сюрпризів обійшлося у номінації "найкраще використання Dualsens" – її легко виграла Astro's Playroom.

Геймплей гри Astro's Playroom

Титул найкращої інді гри 2020 року в підсумку дістався Fall Guys. Шанувальникам скейтерів буде приємно почути, що перевипуск Tony Hawk's Pro Skater 1+2 виграв звання найкращої спортивної гри, обігнавши в голосуванні не менш відомі франшизи – FIFA 21, NBA 2K21 та Dirt 5. Що стосується ігор, які ще не були випущені, нагорода за найбільш очікувану гру дісталась неназваному продовженню God of War.

Огляд гри Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Перемога Last of Us 2 розділила гравців на два табори. Адже гра має разючий рейтинг у 93% на Metacritic, потрапивши в список обов'язкових для проходження ігор, за версією сайту. Однак, не всім шанувальникам серії продовження прийшлось до душі. Багато людей були розлючені тим як розробники обійшлися з героєм попередньої гри Джоелом, інші були невдоволені кінцівкою гри. Попри всю контроверсійність, The Last of Us 2 все ж отримала низку нагород і забезпечила собі місце в історії відеоігор.