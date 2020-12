Более 2 миллионов геймеров на PlayStation отдали свои голоса за лучшие игры 2020 года. Результаты – в материале.

Опять наступило то время года, когда пора подводить итоги. Именно поэтому пользователи PlayStation проголосовали за лучшую игру года. Более 2,5 миллионов человек отдали свои голоса в 17 категориях, среди победителей есть как и ожидаемые игры, так и сюрпризы. Games24 расскажет вам о результатах.

The Last of Us 2 повторила свой успех на премии The Game Awards 2020, забрав больше всего наград и получив звание игры года на PS4. Продолжение культовой игры от Naughty Dog получило награды за лучший сценарий, лучшие возможности доступности, лучшую графическую составляющую, лучший саундтрек, лучший звуковой дизайн и лучший игровой момент года. Последним был признан эпизод с дракой Эбби и Элли в конце игры.

Лучший игровой момент года по версии игроков PlayStation (осторожно спойлеры)

Сами же разработчики из Naughty Dog закономерно выиграли награду "Студия года", за ними в списке лучших разместились Insomniac Games, Sucker Punch и Square Enix. На PS5 лучшей игрой года признали Marvel's Spider-Man: Miles Morales, оставив за бортом Demon's Souls и Assassin's Creed Valhalla.

Исторический эпос Ghost of Tsushima в итоге получил главный приз за лучшую художественную постановку, опередив в этой категории The Last of Us 2. В общем Ghost of Tsushima, пожалуй, стала бы полным триумфатором, если бы не The Last of Us 2. Самурайская песочница от студии Sucker Punch заняла второе место в категории игра года на PS4. А также заняла больше всего вторых мест в других категориях.

Поразительные пейзажи игры Ghost of Tsushima

Майлз Моралез из Marvel's Spider-Man: Miles Morales выиграл звание лучшего нового персонажа, за ним расположились – герой Ghost of Tsushima Джин Сакай, Эбби из The Last of Us 2 и Эйвор из Assassin's Creed Valhalla.

Майлз Моралез в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales / изображение 3dnews

Звание лучшей многопользовательской игры, без сюрпризов, получила Call of Duty: Warzone, оставив позади еще одну классную игру – Fall Guys: Ultimate Knockout. Приз за лучшую игру в VR предсказуемо получили Star Wars Squadrons. Также без сюрпризов обошлось в номинации "лучшее использование Dualsens" – ее легко выиграла Astro's Playroom.

Геймплей игры Astro's Playroom

Титул лучшей инди игры 2020 году в итоге достался Fall Guys. Поклонникам скейтеров будет приятно услышать, что перевыпуск Tony Hawk's Pro Skater 1+2 выиграл звание лучшей спортивной игры, обогнав в голосовании не менее известные франшизы – FIFA 21, NBA 2K21 и Dirt 5. Что касается игр, которые еще не были выпущены, награда за наиболее ожидаемую игру досталась неназванному продолжению God of War.

Обзор игры Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Победа The Last of Us 2 разделила игроков на два лагеря. Ведь игра имеет поразительный рейтинг в 93% на Metacritic, попав в список обязательных для прохождения игр, по версии сайта. Однако, не всем поклонникам серии продолжение пришлось по душе. Многие люди были в ярости в связи с тем как разработчики обошлись с героем предыдущей игры Джоэлом, другие же были недовольны концовкой игры. При всей контроверсийности, The Last of Us 2 все же получила ряд наград и обеспечила себе место в истории видеоигр.