Критики в захваті, геймери розгублені: що не так з Mass Effect Legendary Edition

Нарешті світ побачив ремастер культової серії Mass Effect і поки критики всіляко вихваляють зроблену розробниками роботу, схоже на те що геймери не поділяють їх захвату. Про те, що не так з грою дізнайтесь у матеріалі.

Mass Effect – одна з найуспішніших та найбільш пам'ятних фантастичних франшиз у світі відеоігор. Навіть попри контроверсійну кінцівку, що не прийшлася до смаку більшості геймерів, проєкт зберіг величезну фан-базу, яка з радістю зустріла звістку про майбутній ремастер. Чи вартувало очікування того, що ми отримали та чи вартує гра тих коштів, яких за неї просять? Спробуємо розібратися.

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Чого очікували фанати?

Фінал Mass Effect у оригіналі / зображення screenrant.com

Мрії фанатів серії про ремастер містили в собі не лише надії на суттєве покращення графічної складової, хоча, звісно, це було одним з головних очікувань. Багато хто сподівався на те, що розробники все ж внесуть зміни у кінцівку фінальної 3 частини, проте цього не сталося.

Головний сценарист 2 і 3 частин Мак Уолтерс в інтерв'ю cnet.com пояснив чому розробники вирішили залишити канонічними кінцівки з DLC Extended Cut. За його словами, він та команда мають надію на те, що час, який минув з моменту виходу Mass Effect 3 у далекому 2012 році та можливість пройти трилогію як єдине ціле, змусять геймерів "переосмислити" їхнє ставлення до суперечливої кінцівки, такої ж думки й директор з роботи над оточенням серії Кевін Мік.

Що ж змінили?

Оригінал – ремастер / зображення playground

Перш за все – графіку. Найбільшу роботу було проведено над першою частиною серії, яка отримала нові текстури, освітлення та моделі персонажів. Одним з найголовніших "нововведень" стала підтримка 4K та 60 fps на консолях, адже оригінал підтримував лише 30 кадрів в секунду. Друга та третя частини ж отримали мінімум візуальних змін.

Інтерфейс в оригіналі та ремастері / зображення playground

Щодо геймплею, то окрім зміни ракурсів камери найбільшого втручання знову ж таки зазнала перша частина. Інтерфейс зробили більш подібним до наступних ігор серії, прибрали "дрижання" снайперської гвинтівки, яке практично унеможливлювало користування нею та спростили кермування наземним транспортом (славнозвісним Мако). Окрім того, у всіх трьох частинах збільшили точність всієї зброї, зменшили її "кулдаун" та додали більшу кількість точок збереження гри.

Що кажуть критики?

Оригінал – ремастер / зображення playground

На момент написання матеріалу (14 травня 2021 року) на агрегаторі відгуків metacritic середній бал гри становить 91/100 на XBOX One та 86/100 на PC. Експерти в один голос стверджують, що це "один з найкращих ремастерів в історії".

Mass Effect Legendary Edition – це фанатська мрія, що збулася. Оскільки всі три гри й майже всі їх DLC включені в один оновлений пакет, тут просто нема про що більше просити, крім повного ремейка, – стверджує Attack of the Fanboy у своєму відгуці.

Загалом наявні оцінки від видань виглядають наступним чином:

Press Start Australia – 9.5/10 (Xbox One)

SomosXboxMay – 9,2/10 (Xbox One)

Vandal – 9/10(Xbox One)

Hobby ConsolasMay – 8,9/10

(Xbox One) GAMES.CHM – 8,8/10

(Xbox One) GameGrin – 10/10 (PC)

The Games Machine – 8,7/10 (PC)

Millenium – 8,5/10 (PC)

Stevivor – 8,5/10 (PC)

SpazioGames – 7,5/10 (PC)

Attack of the Fanboy – 10/10 (PlayStation 4)

Проте чи поділяють геймери захват критиків? Схоже, що ні. Сучасна відеоігрова журналістика не раз "сідала в калюжу", вихваляючи проєкти сумнівної якості. Можна пригадати хоча б перші захоплені відгуки критиків на Cyberpunk 2077. Спробуємо пояснити вам свою позицію.

Що не так з Mass Effect Legendary Edition?

Графіка

Оригінальний Mass Effect 2 та ремастер / зображення playground

І знову ж таки, перш за все – графіка. Нехитрим шляхом порівняння скриншотів чи навіть відео з оригіналу і ремастеру, можна помітити, що 2 і 3 частини в ремастері виглядають майже так само, як і в оригіналі. Суттєві покращення не те, що важко помітити – їх просто немає, а ті що є досягалися нехитрим шляхом встановлення користувацьких модів. Десь додали зелені, прибрали "синій фільтр", освітлили гамму іііі…. схоже на цьому все.

Оригінальний Mass Effect 3 та ремастер / зображення playground

Перша ж частина, на нашу скромну думку, стала виглядати навіть гірше. Так, текстури підтягнуті й подекуди виглядають дійсно краще, проте це рідкісні випадки, а загальна композиція втратила певний шарм майже повсюдно.

Оригінал – ремастер / зображення playground

Низьку кількість полігонів на деяких текстурах вирішили й узагалі просто на просто "приховати" зменшенням FOV та зміною глибини різкості з розмиттям дальніх об'єктів.

Оригінал – ремастер / зображення playground

Величезне питання викликає освітлення, особливо в сценах з діалогами. Воно виглядає настільки неприродно, ніби у героїв беруть інтерв'ю та світять в лице софітами.

Оригінал – ремастер / зображення playground

До речі про лиця: нові моделі персонажів викликають більше запитань, аніж будь-що з ремастеру. Таке враження що вони примудрились зламати анімації обличчя, що особливо помітно на відео.

Порівняння графіки першої частини в оригіналі та ремастері

Ну а ось цей вираз обличчя Шепарда стовідсотково стане новим геймерським мемом на довгий час.

Оригінал – ремастер / зображення playground

Геймплей

Вище ми писали про те, що було суттєво збільшено точність зброї та додано більше сейвів. Чому це недоліки? З тієї причини, що Mass Effect – це RPG. У оригіналі для того, щоб влучно стріляти з певної зброї гравцеві доводилося прокачувати її "вітку" витрачаючи очки досвіду, зараз же такої потреби попросту не буде, адже навіть за нульового рівня навичок Шепард влучно стріляє з будь-чого, то який сенс витрачати час на створення певного "білду"? Це суттєво нівелює прокачку як таку і, схоже, що багато гравців будуть користуватися здатністю автоматично розподіляти очки досвіду.

Оригінал – ремастер / зображення playground

Збільшення місць для збереження гри важко назвати недоліком, проте дозвольте виявити трохи невдоволення і цим нововведенням. Ігри часто запам'ятовуються гравцям саме завдяки складнощам. Коли ти не можеш пройти той чи інший рівень подекуди навіть кілька годин, а потім все ж його долаєш – це неймовірне задоволення та точно залишає спогад. Збільшення точок для сейвів – робить гру простіше, що не є недоліком саме по собі, проте, що заважало розробникам дати вибір гравцям чи хочуть вони увімкнути таке нововведення всередині самої гри, а не вводити його "по замовчуванню"?

Ціна

Навіть Шепард в шоку / колаж games24

Ну і найсолодше ми залишили на десерт. Вартість Mass Effect Legendary Edition – 65 доларів (1799 гривень) і ніяких знижок для власників оригінальної трилогії. Поки що залишимо це без коментарів.

Висновок

Оригінал – ремастер / зображення playground

Отже, вибачте, але тут я додам трохи емоційності. Mass Effect – одна з моїх найулюбленіших франшиз. Я завжди пам'ятатиму як з нетерпінням чекав виходу третьої, завершальної частини та те, яку бурю емоцій, прямо скажімо не дуже позитивних, тоді викликала в мене кінцівка серії. Історія капітана Шепарда назавжди залишилася в серцях мільйонів геймерів і, схоже, цим вирішили зухвало скористатися.

Оригінал – ремастер / зображення playground

Наголошу, що це моя думка і ви маєте право з нею не погоджуватися, але цей "ремастер" аж ніяк не вартує своїх коштів. Обіцяна покращена графіка – на рівні безкоштовних модів, які до речі були взяті розробниками за основу, про що ті самі розповіли в низці інтерв'ю. Умільці, які трудилися над модифікаціями не отримали за свою роботу нічого. До прикладу в оновлення The Witcher 3: Wild Hunt офіційно додали фанатські моди, а їх творці отримали за це кошти від CD Projekt.

Оригінал – ремастер / зображення gamespot.com

ЕА і BioWare же намагаються продати нам ті ж самі ігри, тільки тепер по суті з вбудованими фанатськими модами, накрученою яскравістю, вирізаними ракурсами, зламаними анімаціями облич та зіпсованою атмосферою. Чи варта ваша ностальгія 1799 гривень? Вирішувати, звісно, вам, але ми не можемо з чистим серцем рекомендувати цей "ремастер".

Оригінал – ремастер / зображення gamespot.com