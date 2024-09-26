Генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер, виступаючи на виставці Tokyo Game Show 2024, оголосив про велике доповнення до лінійки Game Pass, яке порадує шанувальників легендарної серії StarCraft від Blizzard Entertainment.

Починаючи з 5 листопада, StarCraft: Remastered та StarCraft 2 будуть доступні для всіх підписників сервісу Game Pass для ПК та Game Pass Ultimate.

Дивіться також Команда ентузіастів відтворює Нью-Йорк у Minecraft в масштабі 1:1 – результат вражає

У той час як мережеві багатокористувацькі режими будуть безкоштовними, однокористувацька гра для StarCraft: Remastered коштуватиме 15 доларів, а StarCraft 2: Campaign Collection – 40 доларів.

StarCraft: Remastered – це покращена версія культової науково-фантастичної стратегії в реальному часі від Blizzard 1998 року. Вперше випущене в серпні 2017 року, ремастер включає оригінальну гру разом з доповненням Brood War.

StarCraft 2: Campaign Collection пропонує понад 70 місій у трьох кампаніях: Крила свободи, Серце рою і Спадщина порожнечі, а також доповнення Нова таємна операція, які були випущені в період з 2010 по 2015 рік.



Культові StarCraft з'являться в GamePass / Скриншот Xbox

Дія серії StarCraft розгортається у 25-му столітті і розповідає про епічний конфлікт у секторі Копрулу за участі трьох різних фракцій: людей-терранів, комахоподібних зергів та технологічно розвинених протосів.

А тим часом Ubisoft відклала вихід Assassin's Creed Shadows: нова дата виходу гри

Хоча з моменту завершення трилогії StarCraft 2 минуло майже дев'ять років, а активна підтримка закінчилася чотири роки тому, досі немає жодних новин про новий реліз. Однак колишній президент Blizzard висловив упевненість у тому, що серія з часом повернеться.