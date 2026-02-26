Король хаосу повертається – корейці виказали існування нової частини культової відеогри
- Південнокорейський комітет з рейтингу та адміністрування ігор опублікував рейтинг для нової гри Serious Sam: Shatterverse, що вказує на можливе продовження серії.
- Новий шутер від Croteam може стати тимчасовим ексклюзивом для ПК, передбачаючи пізніший реліз на консолях.
Game Rating and Administration Committee Південної Кореї видав віковий рейтинг для ще не анонсованої відеогри, яка стане неочікуваним продовженням культової серії шутерів.
Схоже, що Croteam працюють над створенням продовження легендарної франишизи Serious Sam, повідомляє Gamerant.
Serious Sam отримає продовження вже зовсім скоро?
Південнокорейський комітет з рейтингу та адміністрування ігор (скорочено GRAC) опублікував рейтинг для відеогри під назвою Serious Sam: Shatterverse, інформує Gematsu у X.
Не анонсований розробниками проєкт отримав рейтинг 18+.
Цікаво, що серед деталей гри, її цільовою платформою зазначено ПК, тож ймовірно новий шутер стане тимчасовим ексклюзивом.
Це не стало б сюрпризом, оскільки Croteam часто обирали подібну схему в минулому, коли їхні проєкти з'являлися на консолях дещо пізніше, аніж на ПК.
Оскільки у березні 2026 року культова франшиза Serious Sam відсвяткує своє 25-річчя, нам ймовірно не доведеться надто довго чекати не те, що на анонс, а й на саму гру, яка цілком може з'явитися як так званий "тихий реліз".
Чим відома серія Serious Sam?
Serious Sam – олдскульна серія шутерів від першої особи, створена хорватською студією Croteam, де гравець веде боротьбу проти інопланетних ворогів, що загрожують людству.
Ігри традиційно відзначаються швидким, хаотичним геймплеєм із величезними натовпами ворогів, обширним арсеналом зброї та масштабними аренами (рівнями), інформує Tech Frontier.
Франшиза включає понад 15 ігор, серед яких основні частини і спін-офи на різних платформах. Найновішою, станом на цю мить, є Serious Sam: Siberian Mayhem, яка вийшла у січні 2022 року.