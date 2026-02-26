Король хаосу повертається – корейці виказали існування нової частини культової відеогри

Game Rating and Administration Committee Південної Кореї видав віковий рейтинг для ще не анонсованої відеогри, яка стане неочікуваним продовженням культової серії шутерів.

Схоже, що Croteam працюють над створенням продовження легендарної франишизи Serious Sam, повідомляє Gamerant.

Варте уваги Одна з останніх відеоігор Ubisoft стане безплатною цими вихідними

Serious Sam отримає продовження вже зовсім скоро?

Південнокорейський комітет з рейтингу та адміністрування ігор (скорочено GRAC) опублікував рейтинг для відеогри під назвою Serious Sam: Shatterverse, інформує Gematsu у X.

Не анонсований розробниками проєкт отримав рейтинг 18+.

Цікаво, що серед деталей гри, її цільовою платформою зазначено ПК, тож ймовірно новий шутер стане тимчасовим ексклюзивом.

Це не стало б сюрпризом, оскільки Croteam часто обирали подібну схему в минулому, коли їхні проєкти з'являлися на консолях дещо пізніше, аніж на ПК.

Оскільки у березні 2026 року культова франшиза Serious Sam відсвяткує своє 25-річчя, нам ймовірно не доведеться надто довго чекати не те, що на анонс, а й на саму гру, яка цілком може з'явитися як так званий "тихий реліз".

Чим відома серія Serious Sam?