Навколо гри League of Legends розгорівся масштабний скандал. Стрімерка Стефані "Step_nie" Дорріс звинувачує розробників гри у крадіжці особистості.

Стрімерка Стефані "Step_nie" Дорріс у своєму блозі звинувачує розробників з Riot Games у крадіжці особистості. Дівчина впевнена, що стала прототипом нового чемпіона, Серафіни.

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Дівчина зустрічалася з одним із розробників з Riot Games. Вони спілкувалися протягом трьох місяців, декілька разів зустрілися, але відносини швидко завершилися. Чоловік показував Стефані ескізи скіна на Арі (улюблений персонаж дівчини) створені ілюстратором з Riot Games на основі її зовнішності, а також пропонував записати озвучку для персонажа. Дорріс навіть побувала у головному офісі цієї компанії. Також чоловік пообіцяв, що на день народження Стефані відбудеться якийсь сюрприз. І у цей день анонсували Серафіну, нового чемпіона у грі League of Legends.

Серафіна зовнішньо схожа на Стефані Дорріс / фото з блогу Стефані Дорріс

Дівчина відмічає, що Серафіна не лише зовнішньо схожа на неї. Вона малює у подібному стилі, у неї є улюблений кіт, а також її походження явно базується на есе Стефані. Академічна робота дівчини була присвячена темі Пілтовера та Зауна. Серафіна відноситься до обох цих територій, хоча інші чемпіони прикріплені лише до однієї зі сторін.

У своєму твіттері Стефані Дорріс пише:

Спочатку це виглядає смішним: чемпіон, схожий на вас. Але з того часу, як вона з'явилася, я навіть не запускала League of Legends, не кажучи вже про те, щоб грати. Я відчуваю себе настільки ображеною, що не можу бачити одну з моїх улюблених відеоігор.

У Серафіни також є улюблений кіт / фото з блогу Стефані Дорріс

Серафіна малює у схожому стилі / фото з блогу Стефані Дорріс

Стефані Дорріс вважає, що компанія Riot Games фактично заробляє кошти на ній. Скін на Серафіну у грі League of Legends коштує 25 доларів. Дівчина у своєму твіттері пише, що її зараз потрібна лише підтримка й вона хоче вірити у краще.

На запит від PC Gamer студія Riot Games вислала наступне повідомлення:

Серафіна була створена незалежною командою Riot Games і не базується на реальній людині. Більш того, колишній співробітник, про якого говорить Стефані, покинув Riot понад рік тому і працював в департаменті в ролі, яка не мала ніякого впливу на процес креативного дизайну.

Але раніше один із творців Серафіни у своєму твіттері запевняв, що її прототипом стала його жінка. Вона навіть робила косплей на Серафіну.

Косплей на Серафіну від жінки автора цього віртуального персонажа / фото з твіттера Snow Day K/DA Whiskies

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Стефані вже звернулася до адвоката і буде спілкуватися зі студією. Розраховувати на компенсацію буде дуже важко, бо потрібно довести, що Серафіна вплинула на престиж, соціальне чи фінансове положення дівчини. Хто правий? Вирішувати лише вам, а ми продовжимо слідкувати за цією ситуацією.