Вокруг игры League of Legends разгорелся масштабный скандал. Стримерша Стефани "Step_nie" Доррис обвиняет разработчиков игры в краже личности.

Стримерша Стефани "Step_nie" Доррис в своем блоге обвиняет разработчиков из Riot Games в краже личности. Девушка уверена, что стала прототипом нового чемпиона, Серафины.

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Девушка встречалась с одним из разработчиков из Riot Games. Они общались в течение трех месяцев, несколько раз встретились, но отношения быстро закончились. Мужчина показывал Стефани эскизы скина на Ари (любимый персонаж девушки) созданные иллюстратором с Riot Games на основе ее внешности, а также предлагал записать озвучку для персонажа. Доррис даже побывала в главном офисе этой компании. Также мужчина пообещал, что в день рождения Стефани произойдет какой-то сюрприз. И в этот день анонсировали Серафину, нового чемпиона в игре League of Legends.

Серафина внешне похожа на Стефани Доррис / фото из блога Стефани Доррис

Девушка отмечает, что Серафина не только внешне похожа на нее. Она рисует в подобном стиле, у нее есть любимый кот, а также ее происхождение явно базируется на эссе Стефани. Академическая работа девушки была посвящена теме Пилтовера и Зауна. Серафина относится к обоим этим территориям, хотя другие чемпионы прикреплены только к одной из сторон.

В своем твиттере Стефани Доррис пишет:

Сначала это выглядит смешным: чемпион, похожий на вас. Но с тех пор, как она появилась, я даже не запускала League of Legends, не говоря уже о том, чтобы играть. Я чувствую себя настолько оскорбленной, что не могу видеть одну из моих любимых видеоигр.

В Серафины также есть любимый кот / фото из блога Стефани Доррис

Серафина рисует в похожем стиле / фото из блога Стефани Доррис

Стефани Доррис считает, что компания Riot Games фактически зарабатывает деньги на ней. Скин на Серафину в игре League of Legends стоит 25 долларов. Девушка в своем твиттере пишет, что ее сейчас нужна только поддержка и она хочет верить в лучшее.

На запрос от PC Gamer студия Riot Games отправила следующее сообщение:

Серафина была создана независимой командой Riot Games и не базируется на реальном человеке. Более того, бывший сотрудник, о котором говорит Стефани, покинул Riot больше года назад и работал в департаменте в роли, которая не имела никакого влияния на процесс креативного дизайна.

Но раньше один из создателей Серафины в своем твиттере уверял, что ее прототипом стала его жена. Она даже делала косплей на Серафину.

Косплей на Серафину от жены автора этого виртуального персонажа / фото из твиттера Snow Day K / DA Whiskies

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Стефани уже обратилась к адвокату и будет общаться со студией. Рассчитывать на компенсацию будет очень трудно, потому что нужно доказать, что Серафина повлияла на престиж, социальное или финансовое положение девушки. Кто прав? Решать только вам, но мы продолжим следить за этой ситуацией.