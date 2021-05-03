Відомий актор фільмів для дорослих Джонні Сінс продовжує активно допомагати геймерам. Щоправда, цього разу "ворог" значно серйозніше, а шансів на успіх майже немає.

До теми Остання надія геймерів: фанати популярної гри звернулися по допомогу до "лисого з Brazzers"

Варто розпочати з того, що Джонні вже втретє звертається до розробників відеоігор. Ще у лютому 2020 року "Лисий з Brazzers" попросив Ubisoft покращити одного з оперативників у грі Rainbow Six: Siege. Представники компанії оперативно відреагували на прохання відомого актора та анонсували зміни, які офіційно вийшли восени 2020 року.

Наступними до Джонні Сінса звернулися шанувальники відомої багатокористувацької відеогри Apex Legends. Тоді "Лисий з Brazzers" попросив послабити характеристики деяких героїв з цієї відеогри. Важко точно сказати, чи почули саме його розробники із Respawn Entertainment, але зміни відбулися. Два тижні тому з'явилася інформація про "нерф" Caustic, а пізніше й про Horizon.

Можливо, саме таку закономірність підмітив й відомий блогер з каналу The Gaming Gorilla. Зараз на його ютуб-канал підписано майже 700 тисяч користувачів. Він скористався послугами відомого актора через спеціальний сервіс Cameo. За 109 доларів (понад 3 тисячі гривень) Сінс може промовити на камеру будь-який текст, а 4 долари (понад 100 гривень) коштує спілкування зі знаменитістю у чаті.

Цікаво, що Джонні не просто зачитав текст на камеру, а постарався подати це прохання з емоціями. Він відзначив, що йому також дуже подобається Grand Theft Auto V, але компанії Rockstar Games потрібно вже випускати шосту частину у цій серії, бо всі зачекалися. Користувачам у мережі дуже сподобалося це відео: 300 тисяч переглядів та майже 35 тисяч вподобань. Геймери жартують на цю тему та відзначають, що після цього компанія Rockstar Games зобов'язана поділитися хоч якоюсь інформацією про GTA VI.

Нагадаємо, що жодної офіційної інформації про розробку цієї відеогри ще не з'являлося, хоча п'ята частина вийшла ще у 2013 році. Зараз навколо цього проєкту з'являється чимало різноманітних чуток. Цікаво, що навіть розробники постійно "тролять" шанувальників цієї серії прихованими знаками. Зрозуміло, що шанси на успіх мізерні та навряд чи це спрацює, хоча представники цієї компанії можуть й відреагувати якось на таке популярне відео.

Звернення "Лисого з Brazzers" до розробників із Rockstar Games – відео