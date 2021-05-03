Известный актер фильмов для взрослых Джонни Синс продолжает активно помогать геймерам. Правда, на этот раз "враг" значительно серьезнее, а шансов на успех почти нет.

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Стоит начать с того, что Джонни уже в третий раз обращается к разработчикам видеоигр. Еще в феврале 2020 года "Лысый из Brazzers" попросил Ubisoft улучшить одного из оперативников в игре Rainbow Six: Siege. Представители компании оперативно отреагировали на просьбу известного актера и анонсировали изменения, которые официально вышли осенью 2020 года.

Следующими к Джонни Синсу обратились поклонники известной многопользовательской видеоигры Apex Legends. Тогда "Лысый из Brazzers" попросил ослабить характеристики некоторых героев из этой видеоигры. Трудно точно сказать, услышали ли именно его разработчики с Respawn Entertainment, но изменения произошли. Две недели назад появилась информация о "нерфе" Caustic, а позже и о Horizon.

Возможно, именно такую закономерность подметил и известный блогер с канала The Gaming Gorilla. Сейчас на его ютуб-канал подписано почти 700 тысяч пользователей. Он воспользовался услугами известного актера через специальный сервис Cameo. За 109 долларов (более 3 тысяч гривен) Синс может сказать на камеру любой текст, а 4 доллара (более 100 гривен) стоит общение со знаменитостью в чате.

Интересно, что Джонни не просто зачитал текст на камеру, а постарался подать эту просьбу с эмоциями. Он отметил, что ему также очень нравится Grand Theft Auto V, но компании Rockstar Games нужно уже выпускать шестую часть в этой серии, так как все заждались. Пользователям в сети очень понравилось это видео: 300 тысяч просмотров и почти 35 тысяч лайков. Геймеры шутят на эту тему и отмечают, что после этого компания Rockstar Games обязана поделиться хоть какой-то информацией о GTA VI.

Напомним, что никакой официальной информации о разработке этой видеоигры еще не появлялось, хотя пятая часть вышла еще в 2013 году. Сейчас вокруг этого проекта появляется немало разнообразных слухов. Интересно, что даже разработчики постоянно "троллят" поклонников этой серии скрытыми знаками. Понятно, что шансы на успех мизерные и вряд ли это сработает, хотя представители этой компании могут и отреагировать как-то на такое популярное видео.

Обращение "Лысого из Brazzers" к разработчикам с Rockstar Games​ – видео