Яке майбутнє чекає на League of Legends?

Riot Games офіційно заявила про свої плани щодо масштабного оновлення, але це не буде повноцінне продовження, яке існуватиме окремо від поточної частини. Насправді очікується найбільший апдейт за майже двадцятирічну історію гри, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Чутки про повноцінне продовження з'явилися через публікацію Bloomberg, у якій фігурувала назва "League Next". Багато хто сприйняв це як свідчення розробки другої частини. Однак на нас чекає просто велике оновлення, яке змінить поточну гру.

Які зміни готують?

Ключовою зміною стане повна інтеграція ігрового клієнта з основною грою. Наразі вони працюють на різних рушіях, що створює численні технічні проблеми.

Новий підхід дозволить усунути багаторічні помилки, прискорити роботу клієнта й полегшити впровадження нових функцій. Наприклад, нещодавно додане керування клавішами WASD стане простішим у реалізації.

Візуальна складова також зазнає значних змін. Розробники планують оновити дизайн Summoner's Rift, переробити інтерфейс користувача й освіжити зовнішній вигляд чемпіонів.

Ці зміни спрямовані на залучення нових гравців, адже графіка League of Legends помітно застаріла порівняно з сучасними конкурентами (якщо не брати до уваги кількість полігонів у Morphling з Dota 2).

Компанія особливо наголошує, що це не буде окремою грою на кшталт League of Legends 2, але масштаб змін, які збирається впровадити, порівнює з оновленнями Counter-Strike 2 від Valve або Overwatch 2 від Blizzard. Тому назва "League of Legends 2" все ж може випадково закріпитися в ігровому співтоваристві, попри офіційну позицію розробників.

Офіційне оголошення від розробників: дивіться відео англійською

Глибші причини змін

За даними Bloomberg, одна з причин такої модернізації – фінансові показники. Кількість активних гравців League of Legends знижується останніми роками, а тактичний шутер VALORANT, інший проєкт Riot Games, тепер генерує більше прибутків.

Це може бути пов'язано з особливостями монетизації: у VALORANT один скін зброї підходить для всіх персонажів, тоді як у LoL скін створюється для конкретного чемпіона, яких у списку чимало.

На нас чекають затримки?

Riot Games уже провела внутрішню реорганізацію команди розробників. Більшість ресурсів спрямують на створення League Next, що може призвести до уповільнення випуску великих оновлень контенту протягом 2026 року.

Представник компанії відмовився коментувати конкретні плани з датами, проте офіційне відео підтвердило серйозність намірів.

Коли ми почуємо більше?

Детальнішу інформацію обіцяють розкрити між турнірами MSI та Worlds, зазначає BLIX.GG. Це означає, що гравці зможуть дізнатися більше про майбутні зміни наступного року, хоча саме оновлення з'явиться аж у 2027-му – майже через два десятиліття після запуску оригінальної гри.

Нагадаємо, на 6026 рік компанія також припасла чимало змін. Ми детально про них писали в окремому матеріалі.