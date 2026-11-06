Здібність із Red Dead Redemption 2 з'явиться в GTA 6 і полегшить втечу від поліції

Розробники з Rockstar Games офіційно підтвердили повернення однієї з найкорисніших механік із Red Dead Redemption 2 у майбутній GTA 6.

Ідеться про спеціальну здібність, яка допомагає гравцям орієнтуватися у просторі та вчасно помічати небезпеку. Про неї в інтерв'ю для IGN розповів співкерівник студії Rockstar North Роб Нельсон.

Як працює механіка Focus у GTA 6

У новій частині кримінальної екшен-франшизи ця функція отримала назву Focus.

Вона працює за аналогією з системою Eagle Eye з вестерну Red Dead Redemption 2, однак підлаштована під масштабні та гамірні вулиці Вайс-Сіті.

Під час активації Focus важливі об'єкти або вороги на екрані починають підсвічуватися. Це дає змогу гравцям миттєво ідентифікувати поліцейських у натовпі, планувати шляхи відходу та уникати небажаного переслідування ще до того, як ситуація вийде з-під контролю.

Гравці отримають інструмент, який підсвічує правоохоронців та підказує, де краще зачекати або куди бігти,

– заявив Роб Нельсон.

Окрім того, система дає змогу уповільнювати час у перестрілках. Ця фіча допомагає точніше прицілюватися у гарячих сутичках і нагадує іншу відому механіку Dead Eye з того ж RDR 2.

На думку творців GTA 6, такі механіки зроблять геймплей гнучкішим. Гравці зможуть самостійно обирати стиль проходження – від агресивних лобових зіткнень до обережної та спланованої втечі.

Нагадаємо, що реліз гри відбудеться вже 19 листопада для PS5 та Xbox Series X|S. Тим часом рекламна кампанія проєкту набирає обертів та перетворює Маямі на Вайс-Сіті.