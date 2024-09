Якщо вам подобаються такі ігри як Hollow Knight, Prince of Persia: The Lost Crown чи Metroid – мальовнича забавка Nine Sols саме для вас, повідомляє Games 24.

Варте уваги Три головні функції, які з'являться після запуску S․T․A․L․K․E․R․ 2, але не вийдуть у день релізу

Українських локалізацій багато не буває

28 травня 2024 року в Steam з'явилася цікава метроїдванія Nine Sols, яка розповідає геймерам історію забутого світу, приправлену азійськими мотивами.

Гра також відчутно спирається на досвід соулзлайків, зокрема бойова система, як зазначають самі розробники, була натхненна проєктом Sekiro: Shadows Die Twice.

Nine Sols була зустріта напрочуд тепла як геймерами так і критиками, про що свідчать її високі оцінки – 8.9/10 та 83/100 відповідно (за даними metacritic).

Трейлер забавки – дивитися відео

Цікаво! Рейтинг рецензій на гру в Steam тримається на рівні "виключно схвальні" (95% відгуків з загального числа у 9702 є позитивними).

2 вересня розробники з RedCandleGames оголосили про велике оновлення пакету локалізацій гри, де серед 10 доданих мов опинилася й українська.

Повна вартість гри у Steam складає 600 гривень, але до 9 вересня включно її можна придбати зі знижкою у 20% – за 480 гривень.