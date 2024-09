Если вам нравятся такие игры как Hollow Knight, Prince of Persia: The Lost Crown или Metroid – живописная забава Nine Sols именно для вас, сообщает Games 24.

Украинских локализаций много не бывает

28 мая 2024 года в Steam появилась интересная метроидвания Nine Sols, которая рассказывает геймерам историю забытого мира, приправленную азиатскими мотивами.

Игра также ощутимо опирается на опыт соулзлайков, в частности боевая система, как отмечают сами разработчики, была вдохновлена проектом Sekiro: Shadows Die Twice.

Nine Sols была встречена на удивление тепло как геймерами так и критиками, о чем свидетельствуют ее высокие оценки – 8.9/10 и 83/100 соответственно (по данным metacritic).

Трейлер игрушки – смотреть видео

Интересно! Рейтинг рецензий на игру в Steam держится на уровне "исключительно положительные" (95% отзывов из общего числа в 9702 являются положительными).

2 сентября разработчики из RedCandleGames объявили о большом обновлении пакета локализаций игры, где среди 10 добавленных языков оказался и украинский.

Полная стоимость игры в Steam составляет 600 гривен, но до 9 сентября включительно ее можно приобрести со скидкой в 20% – за 480 гривен.