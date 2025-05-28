Розробник конкурентки GTA 6 звинуватив Rockstar у підкупі критиків – що кажуть про MindsEye

CEO студії Build a Rocket Boy заявив, що контентмейкерам, які робили попередні огляди на гру MindsEye, заплатили за негативні відгуки, натякнувши що це зробили Rockstar.

Дебютна гра компанії Build a Rocket Boy, заснованої колишнім продюсером Rockstar Леслі Бензісом, отримала не надто оптимістичні попередні рецензії від "плейтестерів", але CEO студії переконаний, що ці відгуки "проплачені", інформує 24 Канал.

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Критика на замовлення

Екнш під назвою MindsEye, який називають головним конкурентом GTA 6, отримав новий трейлер ігрового процесу, але зовсім не це стало темою обговорень серед геймерів.

Трейлер гри – дивіться відео

Натомість мережею почали ширитися "попередні враження" від різних контентмейкерів, які отримали доступ до проєкту і загальна оцінка гри виявилася доволі негативною.

Зокрема, MindsEye критикують за засилля багів, "дерев'яне" водіння, низький інтелект та різноманіття ворогів й інше. Серед плюсів виділили лише якість катсцен та анімацій, а також бойовий процес.

Через подібні відгуки CEO Build a Rocket Марк Герхард зірвався, відповідаючи на питання геймерів на офіційному Discord сервері гри.

Коли його запитали, чи вважає він, що всі люди, які "відреагували негативно, були кимось профінансовані" – він відповів: "100%". Потому додавши, що "неважко здогадатися, хто саме" це зробив, явно натякаючи на Rockstar.

Деякі люди, які не хочуть бачити успіх Леслі чи Build A Rocket Boy, докладають узгоджених зусиль, щоб зруйнувати гру та студію. Досить легко побачити ботів та повторювані відповіді на будь-який контент, який ми публікуємо,

– заявив Герхард.

Коли ж ситуація почала набирати обертів, Марк став дещо обережнішим у висловлюваннях, але все ще впевнений в існування ботоферм, які критикують гру.

Водночас відповідаючи геймеру, який заявив, що натякати на те, що інша студія платить за те аби негативно говорити про MindsEye – це "дике звинувачення", він відповів: "Не дике, якщо це правда".

Побачити хто ж має рацію геймери зможуть 10 червня 2025 року, коли відбудеться реліз гри.