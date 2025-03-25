Серед оновлень, які на нас очікують, називають спрямоване освітлення, об'ємний туман, динамічні тіні, віддзеркалення у воді та інше. Але точна дата релізу поки не названа, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

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Як це буде

Такі покращення, як об'ємне освітлення, означають, що гравці побачать, як сонячні промені розсікають світ, і кожен блок відкидає свою власну тінь. Світло буде пробиватися крізь вікна, і ви зможете побачити відблиски не лише у воді, але й на поверхні металевих блоків, а підземне розсіювання додасть м'якого сяйва листю і траві.

Моби та предмети в Minecraft також матимуть більше сяйва – павучі очі будуть ще більш загрозливими в темряві, а смолоскипи відкидатимуть сяючу доріжку назад до вашої будівлі. Це буде особливо вражаючим, коли ви перебуваєте в глибокій темряві.



Оновлення для Minecraft / Фото Mojang

Mojang пояснили, що Vibrant Visuals – це лише косметичне оновлення для Minecraft. Воно жодним чином не вплине на механіку ігрового процесу. Це означає, що існуючі механіки освітлення – наприклад, коли ворожих мобів можна спалювати, ріст врожаю, детектори денного світла, ферми мобів та багато іншого – працюватимуть точно так само, як і раніше.

Це дуже важливо, тому що завдяки цьому гравці в одному світі зможуть грати разом, незалежно від того, чи використовують вони Vibrant Visuals чи ні.

Vibrant Visuals є зворотно сумісним зі Старими світами, і він працює локально – тож ви можете грати з друзями, у яких він не ввімкнений,

– сказав артдиректор Джаспер Бурстра.

Наразі розробники тестують Vibrant Visuals на різних пристроях, сумісних з Bedrock Edition. Незабаром ця версія буде доступна у вигляді бета-версії або попереднього перегляду для тестування користувачами. Mojang також заявили, що з часом перенесуть це графічне оновлення і на версію для Java.

Звичайно, якщо у вас потужний ПК з апаратним забезпеченням GeForce RTX, Minecraft з RTX залишається найкращим способом відчути гру з візуального погляду.