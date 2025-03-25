Minecraft отримає чудове оновлення графіки та світла

Студія Mojang оголосила про майбутнє оновлення для Minecraft, яке вона називає "Яскраві візуальні ефекти". Воно незабаром з'явиться у версії Bedrock Edition і повинно показати бачення студії того, як має виглядати стара гра, коли до неї додаються сучасні графічні можливості.

Серед оновлень, які на нас очікують, називають спрямоване освітлення, об'ємний туман, динамічні тіні, віддзеркалення у воді та інше. Але точна дата релізу поки не названа, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

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Як це буде

Такі покращення, як об'ємне освітлення, означають, що гравці побачать, як сонячні промені розсікають світ, і кожен блок відкидає свою власну тінь. Світло буде пробиватися крізь вікна, і ви зможете побачити відблиски не лише у воді, але й на поверхні металевих блоків, а підземне розсіювання додасть м'якого сяйва листю і траві.

Моби та предмети в Minecraft також матимуть більше сяйва – павучі очі будуть ще більш загрозливими в темряві, а смолоскипи відкидатимуть сяючу доріжку назад до вашої будівлі. Це буде особливо вражаючим, коли ви перебуваєте в глибокій темряві.



Оновлення для Minecraft / Фото Mojang

Mojang пояснили, що Vibrant Visuals – це лише косметичне оновлення для Minecraft. Воно жодним чином не вплине на механіку ігрового процесу. Це означає, що існуючі механіки освітлення – наприклад, коли ворожих мобів можна спалювати, ріст врожаю, детектори денного світла, ферми мобів та багато іншого – працюватимуть точно так само, як і раніше.

Це дуже важливо, тому що завдяки цьому, незалежно від того, чи використовують вони Vibrant Visuals чи ні.

Vibrant Visuals є зворотно сумісним зі Старими світами, і він працює локально – тож ви можете грати з друзями, у яких він не ввімкнений,

– сказав артдиректор Джаспер Бурстра.

Наразі розробники тестують Vibrant Visuals на різних пристроях, сумісних з Bedrock Edition. Незабаром ця версія буде доступна у вигляді бета-версії або попереднього перегляду для тестування користувачами. Mojang також заявили, що з часом перенесуть це графічне оновлення і на версію для Java.

Звичайно, якщо у вас потужний ПК з апаратним забезпеченням GeForce RTX, Minecraft з RTX залишається найкращим способом відчути гру з візуального погляду.