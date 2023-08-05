Гравець Minecraft збудував у грі власну версію Пандори з фільму Аватар: захопливі фото

Напрочуд талановитий гравець Minecraft створив у грі власну Пандору зі всесвіту фільму Аватар, наповнену краєвидами від яких перехоплює подих. Дивовижні фото – у матеріалі.

Умілий шанувальник Minecraft побудував дивовижну копію Пандори з культового фільму Джеймса Кемерона у грі.

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Minecraft дозволяє гравцям створювати майже все: від копії Землі до відтворення цілої іншої гри.

Геймер з ніком illyrioo на Reddit, продемонстрував широкому загалу свій масштабний проєкт – біосферу планети Пандора, представленої у фільмі Джеймса Кемерона "Аватар".

Світ illyrioo / Фото з Reddit

На видовищних скриншотах видніються гігантські скелі, плавучі острови, водоспади та різні види рослин.

Світ illyrioo / Фото з Reddit

Дивовижні краєвиди справді нагадали багатьом гравцям не лише фільм, але й трейлер майбутньої гри від Ubisoft – Avatar: Frontiers of Pandora.

Світ illyrioo / Фото з Reddit

Згідно з коментарями автора проєкту, у цьому зручному для виживання середовищі є печери, пустельні дерева та ресурси, які роблять його ще більш привабливим.

Світ illyrioo / Фото з Reddit

Своє творіння геймер виклав у вільний доступ аби кожен охочий міг насолодитися Пандорою у кубічному світі гри Mojang.

Спільнота шанувальників Minecraft на Reddit зійшлася в думці, що це, ймовірно, одна з найкрутіших користувальницьких карт, представлених на порталі за довгий час.

Світ illyrioo / Фото з Reddit

Деякі також радили автору побудувати промислову мегабазу, що розкинулася по Пандорі.

За словами illyrioo, він, ймовірно, створить оновлену версію цієї карти в майбутньому і, можливо, розгляне цю та інші цікаві ідеї гравців.