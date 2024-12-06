Гравець Minecraft вивів найрідкіснішу вівцю у світі завдяки унікальному багу
Шанувальник Minecraft бавився з налаштуваннями графіки та випадково створив новий вид овець, відео з якими набрало понад 2 мільйони переглядів у мережі.
Світ Minecraft може дивувати не лише дивовижними проєктами геймерів, але й кумедними багами, які подекуди виникають у хітовій грі, повідомляє 24 Канал.
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Хромовані вівці підкорили інтернет
Геймер під ніком MartineZ_MW став відомим у мережі завдяки цікавому відео, в якому він фактично створив новий вид овець у проєкті Mojang.
Гравець бавився з графічними налаштуваннями, зокрема тими, що відповідають за технологію "трасування променів", та випадково відзняв вірусний ролик.
Внаслідок експериментів, вівці в його збереженні стали "хромованими" та почали відбивати усі навколишні текстури.
Видовищний баг – дивіться відео
Фанатам гри настільки сподобався ефект багу, що ролик з ним зібрав понад 2 мільйони переглядів та більш як 75 тисяч вподобань у X всього за 2 доби.
Цікаво буде поглянути як швидко з'являться модифікації, які навмисно відтворюють його дію.