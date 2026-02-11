Фанат Clair Obscur Expedition 33 потрапив у халепу з митницею – його мерч прийняли за реліквію
- Митниця Іраку конфіскувала артбук Clair Obscur: Expedition 33, помилково сприйнявши його за древню реліквію.
- Геймер Ahmed15252 замовив артбук вартістю 120 доларів, але він був відправлений на перевірку до музею для підтвердження його сучасного походження.
Геймер замовив собі сувенір від розробників Clair Obscur Expedition 33, але той був конфіскований на митниці та відправлений на перевірку в музей, оскільки занадто нагадує древню реліквію.
Офіційний артбук Clair Obscur: Expedition 33 виглядає настільки фантастично, що його буквально сплутали з древньою реліквією на іракській митниці, інформує gamesradar+.
Фанат Clair Obscur Expedition 33 потрапив у найкурйознішу ситуацію з можливих через ігровий мерч?
Просто приголомшливу історію опублікував користувач Reddit під ніком Ahmed15252.
Геймер замовив собі так званий "Щоденник експедитора" – стильний артбук на 48 сторінок вартістю у 120 доларів.
Однак продукція від Sandfall Interactive так і не доїхала до адресата, оскільки митники вилучили її під час ввезення до Іраку.
За словами Ахмеда, вони припустили, що книга насправді є якоюсь стародавньою реліквією. Міністерство культури Республіки Ірак навіть надіслало геймеру пояснювального листа.
Книгу офіційно надіслали до Іракського музею/Технічного комітету, щоб підтвердити, що це справді сучасний артбук відеоігри, а не нещодавно виявлений втрачений артефакт,
– розповів Ахмед.
Ахмед, звісно, переймається долею своєї покупки, але водночас називає цей досвід "10 з 10" та погрожує і в подальшому займатися "нелегальним імпортом історичних пам'яток".
