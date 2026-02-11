Фанат Clair Obscur Expedition 33 потрапив у халепу з митницею – його мерч прийняли за реліквію

Геймер замовив собі сувенір від розробників Clair Obscur Expedition 33, але той був конфіскований на митниці та відправлений на перевірку в музей, оскільки занадто нагадує древню реліквію.

Офіційний артбук Clair Obscur: Expedition 33 виглядає настільки фантастично, що його буквально сплутали з древньою реліквією на іракській митниці, інформує gamesradar+.

Цікаво Творець Split Fiction анонсував наступну гру – фанати розгадали її головну особливість

Фанат Clair Obscur Expedition 33 потрапив у найкурйознішу ситуацію з можливих через ігровий мерч?

Просто приголомшливу історію опублікував користувач Reddit під ніком Ahmed15252.

Геймер замовив собі так званий "Щоденник експедитора" – стильний артбук на 48 сторінок вартістю у 120 доларів.

Однак продукція від Sandfall Interactive так і не доїхала до адресата, оскільки митники вилучили її під час ввезення до Іраку.

За словами Ахмеда, вони припустили, що книга насправді є якоюсь стародавньою реліквією. Міністерство культури Республіки Ірак навіть надіслало геймеру пояснювального листа.

Книгу офіційно надіслали до Іракського музею/Технічного комітету, щоб підтвердити, що це справді сучасний артбук відеоігри, а не нещодавно виявлений втрачений артефакт,

– розповів Ахмед.

Ахмед, звісно, переймається долею своєї покупки, але водночас називає цей досвід "10 з 10" та погрожує і в подальшому займатися "нелегальним імпортом історичних пам'яток".

Інші курйози з Clair Obscur Expedition 33: