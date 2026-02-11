Фанат Clair Obscur Expedition 33 попал в переделку с таможней – его мерч приняли за реликвию

Геймер заказал себе сувенир от разработчиков Clair Obscur Expedition 33, но тот был конфискован на таможне и отправлен на проверку в музей, поскольку слишком напоминает древнюю реликвию.

Официальный артбук Clair Obscur: Expedition 33 выглядит настолько фантастически, что его буквально спутали с древней реликвией на иракской таможне, информирует gamesradar+.

Интересно Создатель Split Fiction анонсировал следующую игру – фанаты разгадали ее главную особенность

Фанат Clair Obscur Expedition 33 попал в самую курьезную ситуацию из возможных из-за игрового мерча?

Просто потрясающую историю опубликовал пользователь Reddit под ником Ahmed15252.

Геймер заказал себе так называемый "Дневник экспедитора" – стильный артбук на 48 страниц стоимостью в 120 долларов.

Однако продукция от Sandfall Interactive так и не доехала до адресата, поскольку таможенники изъяли ее при ввозе в Ирак.

По словам Ахмеда, они предположили, что книга на самом деле является какой-то древней реликвией. Министерство культуры Республики Ирак даже прислало геймеру объяснительное письмо.

Книгу официально направили в Иракский музей/Технический комитет, чтобы подтвердить, что это действительно современный артбук видеоигры, а не недавно обнаруженный потерянный артефакт,

– рассказал Ахмед.

Ахмед, конечно, переживает за судьбу своей покупки, но одновременно называет этот опыт "10 из 10" и угрожает и в дальнейшем заниматься "нелегальным импортом исторических реликвий".

Другие курьезы с Clair Obscur Expedition 33: