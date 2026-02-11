Официальный артбук Clair Obscur: Expedition 33 выглядит настолько фантастически, что его буквально спутали с древней реликвией на иракской таможне, информирует gamesradar+.
Интересно Создатель Split Fiction анонсировал следующую игру – фанаты разгадали ее главную особенность
Фанат Clair Obscur Expedition 33 попал в самую курьезную ситуацию из возможных из-за игрового мерча?
Просто потрясающую историю опубликовал пользователь Reddit под ником Ahmed15252.
Геймер заказал себе так называемый "Дневник экспедитора" – стильный артбук на 48 страниц стоимостью в 120 долларов.
Однако продукция от Sandfall Interactive так и не доехала до адресата, поскольку таможенники изъяли ее при ввозе в Ирак.
По словам Ахмеда, они предположили, что книга на самом деле является какой-то древней реликвией. Министерство культуры Республики Ирак даже прислало геймеру объяснительное письмо.
Книгу официально направили в Иракский музей/Технический комитет, чтобы подтвердить, что это действительно современный артбук видеоигры, а не недавно обнаруженный потерянный артефакт,
– рассказал Ахмед.
Ахмед, конечно, переживает за судьбу своей покупки, но одновременно называет этот опыт "10 из 10" и угрожает и в дальнейшем заниматься "нелегальным импортом исторических реликвий".
Другие курьезы с Clair Obscur Expedition 33:
Ярый геймер поразил сеть статистикой драки с боссом. Поединок длился почти как рабочая смена, а игрок брал паузы только чтобы попить или пойти в туалет.
Clair Obscur: Expedition 33 потеряла две награды по версии The Indie Game Awards 2025, включая звание "Игры года" из-за использования в разработке ИИ.