Склад Monte з CS 2 покинув старожил – команду чекає перебудова
Лави української кіберспортивної організації Monte покинув один зі старожилів команди з Counter-Strike 2, який запалював на знаковому для колективу Мейджорі.
2024 рік мав стати проривним роком для Monte, але карти лягли не тим боком і перед початком наступного змагального сезону колектив опинився на порозі серйозних змін, інформує 24 Канал.
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DemQQ залишився єдиним з часів "золотого" складу
Ряди української організації залишив польський кіберспортсмен Шимон Мрозек, більш відомий під ніком kRaSnaL.
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21-річний гравець виступав за колектив протягом двох років, практично від самого моменту створення. Разом з ним Monte навели шуму на останньому Мейджорі з CS:GO, обігравши NAVI в боротьбі за плей-оф.
Одначе відтоді вдача відвернулася від колективу і його один за одним покидали гравці.
З часом організація вибрала "польський вектор" розвитку, але й він не дав бажаних результатів.
Врешті, в складі команди наразі залишаються всього троє активних гравців: ветеран колективу, українець Сергій "DemQQ" Демченко та поляки Павел "dycha" Диха й Олек "hades" Міскевич.
Плани організації щодо інших місць наразі не відомі, але шанувальники прогнозують, що свій шанс в "основі" отримають гравці академії Monte Junior.