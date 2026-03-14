Геймер відтворив будівлю МЗС України у Minecraft – видовищні фото
- Український геймер Vitaliy Rudanskiy створив повнорозмірну репліку будівлі МЗС України у Minecraft, вразивши користувачів соцмережі X.
- Проєкт залишився без внутрішнього оздоблення, але отримав схвальні відгуки коментаторів. Інші геймери також показали свої роботи.
Український геймер створив повнорозмірну репліку будівлі Міністерства закордонних справ України у відеогрі Minecraft, вразивши користувачів соцмережі X.
Величезна колекція геймерських проєктів у пісочниці Mojang поповнилася відомою будівлею Києва, інформує 24 Канал.
Як виглядає МЗС України у Minecraft?
Користувач соцмережі X Vitaliy Rudanskiy похвалився результатом своєї тижневої гри у Minecraft.
Геймер вирішив відтворити у популярній пісочниці знакову для України споруду, а саме будинок МЗС з Михайлівської площі.
Ентузіаст дбайливо вибудував увесь екстер'єр монструозної будівлі, включно з двориком та дахом.
Скриншоти з X Vitaliy Rudanskiy
Щоправда, проєкт залишився без внутрішнього оздоблення.
Скриншоти з X Vitaliy Rudanskiy
У коментарях до допису Віталій отримав декілька схвальних відгуків, а дехто навіть кинув ентузіасту виклик, показавши власні проєкти.
Зокрема, користувач @creep_acc продемонстрував власні віртуальні версії знакових місцин Києва, серед яких опинився й Педагогічний музей, що колись слугував будівлею парламенту УНР.
Цікаво, що цю споруду відтворював і сам Руданський. Нею він ділився ще у лютому і тоді на все про все, включно з сесійною залою УЦР, геймер витратив три дні.
"Тигролови" від полтавських розробників?
Тим часом, група ентузіастів з Полтави створює відеогру за мотивами роману Івана Багряного "Тигролови".
Гра отримала назву The Hollow та включатиме елементи містики і фантастики, доповнюючи знайомий сюжет класики.
Події розгорнуться у віртуальному селищі Зачепилівка, заснованому на реальному місці на Харківщині, звідки родом головний автор проєкту, історик Віталій Чиж.