NAVI зіграють у фіналі BLAST Open Rotterdam з CS 2 та спробують спинити еру Vitality

Українська організація Natus Vincere вийшла до фіналу престижного турніру BLAST Open Rotterdam з Counter-Strike 2, де спробує спинити неймовірну виграшну серію Team Vitality.

Схоже, що "народжені перемагати" нарешті набрали потрібну форму, адже вони потрапили у другий поспіль фінал великого турніру, інформує 24 Канал.

NAVI набирають форму?

Natus Vincere стали другими фіналістами BLAST Open Rotterdam 2026, тріумфувавши над російською PARIVISION.

Українська організація обіграла опонентів у протистоянні BO3 з рахунком 2:1 за мапами: Dust 13-11, Inferno 8-13 та Mirage 13-7.

Цей результат продовжує серію перемог нашого колективу, який нещодавно здобув трофей ESL Pro League S23, а Дрін "⁠makazze⁠" Шакірі додав до свого послужного списку першу у кар'єрі медаль MVP.

У цій перемозі косовар також зіграв визначну роль.

У фіналі на NAVI очікуватиме зустріч з найкращою командою світу, станом на цю мить за версією HLTV – Vitality.

Додатковою проблемою є статистика, адже команди зустрічалися шість разів з 2023 року і саме французька організація виграла всі шість поєдників з 13 перемогами на картах та лише однією поразкою, інформує HLTV.

Щоправда, оптимістично налаштований тренер "народжених перемагати" Андрій Городенський.

Можливо, NAVI можуть зупинити ще одну еру,

– сказав він у розмові з Dupreeh, згадавши як колись NAVI зупинили непереможних Astralis.

Коли відбудеться фінал BLAST Open Rotterdam 2026?