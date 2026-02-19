Як NAVI дійшли до плей-оф?

У п'ятому раунді "швейцарки" Natus Vincere зустрілися з G2 Esports у матчі за останню путівку до плей-оф PGL Cluj-Napoca. Серія завершилася з рахунком 2 – 0, але сухий підсумок приховує драматичний сценарій обох карт, пише HLTV.

Dust2

Першою мапою стала Dust2, вибір G2. Європейський склад упевнено стартував і повів 7:3 у першій половині, караючи NAVI за помилки в мід-раундах. Мультикіли від malbsMd, huNter- та HeavyGod дозволили G2 контролювати темп.

Однак наприкінці половини Міхай "iM" Іван оформив два поспіль раунди з трьома фрагами, що дало NAVI мінімальний імпульс перед зміною сторін.

Після свапу гра кардинально змінилася. NAVI виграли пістолетний раунд, забрали форс і далі повністю перехопили ініціативу. Команда Алексі Віролайнена виграла десять раундів поспіль, завершивши карту 13:7. Ключовими стали клатчі від Aleksib і Валерія Ваховського, а також кілька виграних ситуацій 3v5.

G2 не взяли жодного раунду у другій половині.

Ancient

На Ancient, виборі NAVI, ситуація виглядала ще гіршою. G2 повели 9:1, а NAVI системно втрачали вигідні позиції у мід-геймі. Здавалося, що справа йде до третьої мапи.

Проте згодом у грі стався різкий перелом, пише Dust2. b1t оформив серію вирішальних моментів – дабл-кіл, квадр-кіл з клатчем 1v2 та ще один 1v2 у пістолетному раунді другої половини. Лише на захисті він завершив карту з показниками 18:5 за K-D, 156.7 середньої шкоди за раунд і рейтингом 2.79.

NAVI виграли 12 раундів поспіль і закрили карту 13:9. Як і на Dust2, G2 не здобули жодного раунду після зміни сторін.

Реакція капітана

Після матчу капітан NAVI відзначив роль iM, підкресливши, що його емоційність і голос у грі нагадали плей-оф мейджора в Копенгагені, зазначає HLTV після ексклюзивного інтерв'ю з гравцем. За словами фінського IGL, саме комунікація та впевненість у критичні моменти дозволили команді витримати тиск у матчі з рахунком 2 – 2 у турнірній сітці.

Водночас Aleksib визнав, що проти команд з топ-5 NAVI потрібно додати ще один рівень гри, попри позитивну динаміку наприкінці групової стадії.

Що буде далі з NAVI?

У чвертьфіналі NAVI зіграють проти MOUZ. Матч очікується 20 лютого.

G2 натомість завершили свій виступ, програвши серію, у якій не виграли жодного раунду у других половинах обох мап.