Що розробники приготували для гравців?

Цьогорічне святкування, яке триватиме з 9 жовтня до 17 листопада, є найбільшою щорічною подією на знак вдячності гравцям. Фестиваль "9th to Meet You" пропонує велику кількість контенту, включно з ексклюзивними нагородами, новими ігровими режимами та косметичними предметами. Однією з головних принад івенту є можливість отримати понад 30 безкоштовних скінів, серед яких є епічні, елітні та особливі образи, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Зокрема, гравці зможуть безкоштовно отримати новий епічний скін для героїні Фанні під назвою "P.ACE". Цей скін є частиною тематичної серії, присвяченої новому віртуальному жіночому гурту, до якого також увійшли героїні Сісі та Чжусінь. Їхні скіни з цієї ж серії будуть доступні зі знижкою 30% протягом обмеженого часу.

Окрім скінів, у грі з'явився новий режим "1 на 1"

Також було додано подію "Веселе вгадування", де можна робити прогнози на результати матчів і заробляти спеціальні монети для обміну на ексклюзивні нагороди.

У рамках святкування діє кілька спеціальних івентів:

"Запали місце святкування!" . Гравці виконують щоденні та щотижневі завдання, щоб заробити "Ювілейні очки" та "Енергію". Ці ресурси використовуються для освітлення різних частин святкової локації, що відкриває доступ до нових візуальних ефектів та нагород, включно зі згаданим скіном для Фанні, ефектом появи та сповіщенням про вбивство, пише EGW.

Веб-івент "Вечірка на честь 9-ї річниці"

Подія-головоломка для Лоліти. З 17 жовтня стане доступною подія, де гравці збиратимуть пазли, щоб отримати новий скін для Лоліти "Суперфанатка" та його розфарбовану версію.

Розробники також представили нову постійну систему нагород під назвою "Сховище зоряного пилу". Вона автоматично перетворює невикористаний прогрес з івентів на "Кристали зоряного пилу", які можна обміняти на різні скіни, навіть епічного рівня. Це нововведення гарантує, що зусилля гравців не будуть марними, навіть якщо вони не встигли забрати всі нагороди під час події, зазначають розробники Moonton.

Mobile Legends: Bang Bang, випущена у 2016 році, перетворилася з регіонального хіта на одну з найпопулярніших мобільних ігор у світі. Вона має понад 1,5 мільярда зареєстрованих користувачів та 110 мільйонів активних гравців щомісяця у 190 країнах. Статистика також показала, що цього червня MLBB була найпопулярнішою кіберспортивною дисципліною.

