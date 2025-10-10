Что разработчики приготовили для игроков?

Нынешнее празднование, которое продлится с 9 октября по 17 ноября, является крупнейшим ежегодным событием в знак благодарности игрокам. Фестиваль "9th to Meet You" предлагает большое количество контента, включая эксклюзивные награды, новыми игровыми режимами и косметическими предметами. Одной из главных прелестей ивента является возможность получить более 30 бесплатных скинов, среди которых есть эпические, элитные и особые образы, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Смотрите также Традиционный гимн для League of Legends откладывается из-за проблем в компании Riot

В частности, игроки смогут бесплатно получить новый эпический скин для героини Фанни под названием "P.ACE". Этот скин является частью тематической серии, посвященной новой виртуальной женской группе, в которую также вошли героини Сиси и Чжусинь. Их скины из этой же серии будут доступны со скидкой 30% в течение ограниченного времени.

под названием "P.ACE". Этот скин является частью тематической серии, посвященной новой виртуальной женской группе, в которую также вошли героини Сиси и Чжусинь. Их скины из этой же серии будут доступны со скидкой 30% в течение ограниченного времени. Кроме скинов, в игре появился новый режим "1 на 1" , где игроки могут вызывать друг друга на дуэль, наблюдать за матчами в реальном времени или поддерживать других участников.

, где игроки могут вызывать друг друга на дуэль, наблюдать за матчами в реальном времени или поддерживать других участников. Также было добавлено событие "Веселое угадывание", где можно делать прогнозы на результаты матчей и зарабатывать специальные монеты для обмена на эксклюзивные награды.

В рамках празднования действует несколько специальных ивентов:

"Зажги место празднования!" . Игроки выполняют ежедневные и еженедельные задания, чтобы заработать "Юбилейные очки" и "Энергию". Эти ресурсы используются для освещения различных частей праздничной локации, что открывает доступ к новым визуальным эффектам и наградам, включая упомянутый скин для Фанни, эффектом появления и оповещением об убийстве, пишет EGW.

. Игроки выполняют ежедневные и еженедельные задания, чтобы заработать "Юбилейные очки" и "Энергию". Эти ресурсы используются для освещения различных частей праздничной локации, что открывает доступ к новым визуальным эффектам и наградам, включая упомянутый скин для Фанни, эффектом появления и оповещением об убийстве, пишет EGW. Веб-ивент "Вечеринка в честь 9-й годовщины" . Участники зарабатывают "Праздничные значки" за выполнение заданий, которые затем можно обменять на призы. Среди наград есть не только косметические предметы, но и шанс выиграть билеты на финал чемпионата мира M7 World Championship.

. Участники зарабатывают "Праздничные значки" за выполнение заданий, которые затем можно обменять на призы. Среди наград есть не только косметические предметы, но и шанс выиграть билеты на финал чемпионата мира M7 World Championship. Событие-головоломка для Лолиты. С 17 октября станет доступным событие, где игроки будут собирать пазлы, чтобы получить новый скин для Лолиты "Суперфанатка" и его раскрашенную версию.

Разработчики также представили новую постоянную систему наград под названием "Хранилище звездной пыли". Она автоматически превращает неиспользованный прогресс с ивентов в "Кристаллы звездной пыли", которые можно обменять на различные скины, даже эпического уровня. Это нововведение гарантирует, что усилия игроков не будут напрасными, даже если они не успели забрать все награды во время события, отмечают разработчики Moonton.

Mobile Legends: Bang Bang, выпущенная в 2016 году, превратилась из регионального хита в одну из самых популярных мобильных игр в мире. У него более 1,5 миллиарда зарегистрированных пользователей и 110 миллионов активных игроков ежемесячно в 190 странах. Статистика также показала, что в этом июне MLBB была самой популярной киберспортивной дисциплиной.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!