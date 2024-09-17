Ось кілька рекордів, які були встановлені протягом The International 2024

The International 2024 закінчився, тож ми можемо нарешті підбивати підсумки й згадувати визначні моменти наймасштабнішого турніру в світі Dota 2. Сьогодні говоримо про кілька цікавих рекордів, яких досягла команда Team Liquid, переможець змагань.

Рекорди та досягнення

Як ми вже писали раніше, Team Liquid перемогла Gaimin Gladiators у великому фіналі з рахунком 3-0. Це був тринадцятий турнір серії The International і він приніс кілька цікавих моментів, на які варто звернути увагу, пише Games 24.

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Team Liquid стала першою командою, яка не програла жодної карти за весь плей-офф The International.

Neta 33 Shapira став першим гравцем, який двічі виграв The International, при цьому кожного разу граючи за різні команди.

Майкл miCKKe Vu, Самуель Boxi Svahn та Айдін iNSaNiA Sarkohi стали гравцями, які найдовше грали разом і зрештою виграли The International.

iNSaNiA став найстаршим чемпіоном The International, перемігши у віці 30 років.

Team Liquid стала першою організацією, яка виграла два TI абсолютно різними складами.

Ще кілька цікавих фактів про вже завершений TI:

Gaimin Gladiators уперше за 7 гранд-фіналів програли Team Liquid.

Gaimin Gladiators стали першою командою, яка програла два гранд-фінали на The International з рахунком 0:3, також два роки поспіль.

На цьому The International вперше в історії жодна китайська команда не змогла пробитися в топ-4 або вище.

За останні 5 років Міхал Nisha Янковський посідав 1, 2, 3, 3, 4 і 5-6 місця на The International.

Скільки глядачів дивилися фінал

Як пише GameInside, посилаючись на аналітичний сервіс Esports Charts, матчі The International 2024 сумарно згенерували понад 54,2 мільйона годин перегляду.

Середня кількість глядачів на стрімах склала 463,8 тисячі, а піковий онлайн сягнув позначки в 1,43 мільйона осіб .

. Найпопулярнішим матчем The International 2024 став гранд-фінал між Team Liquid і Gaimin Gladiators.

Ця статистика не враховує китайські стримінгові платформи, які не публікують кількість глядачів на своїх трансляціях.

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За всіма параметрами турнір у Копенгагені трохи поступився торішньому чемпіонату світу в Сіетлі.

Нагадаємо, The International 2024 проходив з 4 по 15 вересня в Копенгагені, Данія. На чемпіонаті змагалися 16 команд. Призовий фонд заходу склав понад 2 мільйони доларів.