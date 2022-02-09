Напевно, вже всі геймери знають, що кілька днів тому відбулася дуже важлива подія для компанії Take-Two. Річ у тім, що її представники офіційно підтвердили розробку гри GTA VI. Зрозуміло, що фанатам такий анонс сподобався, а найцікавіше, що це може бути не останній сюрприз від Take-Two.

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Квартальний звіт Take-Two

Варто розпочати з того, що нещодавно ця компанія опублікувала новий квартальний звіт, а її голова Штраус Зельник окремо поспілкувався з інвесторами. Його презентація була присвячена останнім фінансовим успіхам Take-Two, а також її майбутньому.

Згідно з даними порталу DualShockers, під час свого виступу Штраус розповів, що зараз в них дуже сильна та різноманітна лінійка відеоігор, яка складається з абсолютно нових проєктів та сиквелів відомих серій. Також він додав, що з нетерпінням чекатиме на їхній реліз в найближчі роки.

Які франшизи може відродити Take-Two

Варто відзначити, що конкретизувати він не став, щоправда, одразу ж після його слів з'явився досить цікавий слайд. Річ у тім, що на ньому можна було побачити згадку про три франшизи: L.A. Noire, Midnight Club та Max Payne. Зрозуміло, що навряд чи можна назвати таку інформацію офіційним підтвердженням їхньої розроби.

Щоправда, запам'ятати її варто, а особливо всім шанувальниками серії Midnight Club. Річ у тім, що останнім часом представники Take-Two досить часто згадують про цю відому франшизу. Наостанок додамо, що інформації про новий проєкт у всесвіті Bully знову не було, хоча одразу кілька джерел стверджують, що він точно перебуває в розробці.

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