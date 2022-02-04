Напевно, всі геймери знають, що в мережі постійно з'являється якась інформація про Grand Theft Auto VI. Користувачі знаходили приховані послання у трейлерах гри та соцмережах розробників, ділилися різними "достовірними зливами", помічали підказки у фінансових звітах, а також навіть зверталися по допомогу до "Лисого з Brazzers". Щоправда, все це вони робили в часи, коли GTA VI ще навіть не анонсували.

Детальніше Останній важіль впливу: "Лисий з Brazzers" попросив Rockstar Games випустити GTA VI – відео

Перша офіційна інформація про GTA VI

Варто розпочати з того, що поки компанія Rockstar Games обійшлася без повноцінно анонсу. Щоправда, подія однаково дуже важлива, а все тому, що це перша офіційна згадка про гру GTA VI. Представники компанії підтвердили розробку відеогри, а також відзначили, що зараз вона перебуває в активній фазі.

Щоправда, наразі вони не готові поділитися іншою інформацією про свій майбутній проєкт. Розробники з Rockstar Games порадили всім шанувальникам слідкувати за новинами на їхньому офіційному сайті, а також окремо відзначили, що завжди намагаються вийти за межі того, що вони робили раніше.

Grand Theft Auto V / Фото з крамниці PlayStation Store

Інформація про некстген-версію GTA V

Також представники Rockstar Games згадали й про версію GTA V для консолей нового покоління. Згідно з їхньою інформацією, її реліз відбудеться вже 15 березня, а всі власники PS4 та Xbox One зможуть перенести весь свій прогрес на PS5 та Xbox Series. Щоправда, останнє можна зробити лише один раз.

Розробники написали, така версія відеогри буде підтримувати нові графічні режими та технологію трасування променів. Також вони розповіли, що в ній будуть оновлені текстури та моделі, збільшена дальність промальовування та швидкі завантаження.

Варто відзначити, що все вищезгадане стосується й відеогри GTA Online. Також додамо, що для консолей нового покоління вийде її самостійна версія, яка в перші три місяці буде безплатною для всіх власників PS5.

Трейлер версії GTA V для консолей нового покоління: відео