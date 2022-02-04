Наверное, все геймеры знают, что в сети постоянно появляется какая-то информация о Grand Theft Auto VI. Пользователи находили скрытые послания в трейлерах игры и соцсетях разработчиков, делились разными "достоверными сливами", замечали подсказки в финансовых отчетах, а также даже обращались за помощью к "Лысому из Brazzers". Правда, все это они делали во времена, когда GTA VI еще даже не анонсировали.

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Первая официальная информация о GTA VI

Стоит начать с того, что пока компания Rockstar Games обошлась без полноценного анонса. Правда, событие все равно очень важное, а все потому, что это первое официальное упоминание об игре GTA VI. Представители компании подтвердили разработку видеоигры, а также отметили, что сейчас она находится в активной фазе.

Правда, пока они не готовы поделиться другой информацией о своем будущем проекте. Разработчики из Rockstar Games посоветовали всем поклонникам следить за новостями на их официальном сайте, а также отдельно отметили, что всегда пытаются выйти за рамки того, что они делали раньше.

Grand Theft Auto V / Фото из магазина PlayStation Store

Информация о некстген-версии GTA V

Также представители Rockstar Games упомянули и о версии GTA V для консолей нового поколения. Согласно их информации, ее релиз состоится уже 15 марта, а все владельцы PS4 и Xbox One смогут перенести весь свой прогресс на PS5 и Xbox Series. Правда, последнее можно сделать только один раз.

Разработчики написали, что такая версия видеоигры будет поддерживать новые графические режимы и технологию трассировки лучей. Также они рассказали, что в ней будут обновленные текстуры и модели, увеличенная дальность прорисовки и быстрые загрузки.

Стоит отметить, что все вышеупомянутое касается и видеоигры GTA Online. Также добавим, что для консолей нового поколения выйдет ее самостоятельная версия, которая в первые три месяца будет бесплатной для всех владельцев PS5.

Трейлер версии GTA V для консолей нового поколения: видео